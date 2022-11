L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un jove que s'enfronta a 3 anys de presó acusat de llançar una pedra contra una furgoneta policial durant les protestes que hi va haver a la ciutat contra la sentència del Suprem que condemnava els líders independentistes. La fiscalia sosté que, durant la mobilització del 18 d'octubre del 2019, es va «emparar» en un grup de manifestants que provocaven aldarulls per «atemptar contra la pau pública i interferir en les funcions policials». L'acusen de desordres públics. L'encausat ha negat els fets i ha dit que no va llançar cap objecte. També ha dit que va anar a la manifestació «per curiositat» i que no va seguir les convocatòries fetes a través de xarxes socials. La defensa vol l'absolució.

El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha començat amb la declaració de l'acusat, que només ha respost a les preguntes de l'advocat de la defensa. L'encausat ha explicat que va anar a la manifestació convocada a la plaça U d'octubre «per curiositat» i que no responia a les consignes ni convocatòries que, segons la fiscalia, «promovien i encoratjaven diversos col·lectius i altres entitats afins» al moviment independentista que participaven en la vaga general del 18 d'octubre del 2019 en resposta a la sentència del Tribunal Suprem. El jove ha afirmat que es va mantenir «apartat» del grup de manifestants i ha negat que llancés cap pedra o objecte contundent contra la policia. De fet, ha assegurat que era la primera manifestació a la qual anava, tot i que les mobilitzacions a la ciutat contra la sentència del procés havien començat el 14 d'octubre. Segons la seva versió, feia només «deu o quinze minuts» que era a la plaça quan el van detenir. La fiscalia situa el presumpte llançament poc després de les nou del vespre. Al judici també ha declarat el mosso d'esquadra que el va detenir. L'agent ha exposat que anava de paisà a la zona de la plaça i que va veure un grup de «cinc o sis persones» que tiraven «pedres o objectes» contra les furgonetes dels antiavalots que, en aquell moment, marxaven de la subdelegació del govern espanyol en direcció a l'edifici dels Jutjats de Girona per Jaume I. El policia ha remarcat que va veure el jove fent el llançament i que el va detenir immediatament, sense perdre'l de vista. No ha pogut precisar, però, quin era l'objecte que havia llançat o si va arribar a impactar contra algun vehicle. Sí que ha dit que calcula que va tirar l'objecte des d'una distància d'uns 20 o 25 metres. El policia ha explicat que, després de cinc dies de mobilitzacions, l'ambient aquell vespre estava «descontrolat»: «Jo no havia vist mai res semblant». I que, a partir de les nou del vespre, tot va anar «a pitjor» perquè hi va haver grups de manifestants que van fer barricades de foc amb contenidors, van «destrossar» un cotxe logotipat dels Mossos i van provocar danys a l'edifici dels jutjats. Això, però, ja va ser més tard i quan el jove ja estava detingut. La fiscalia l'acusa d'un delicte de desordres públics i demana 3 anys de presó. L'acusació pública sosté que el jove va actuar «emparant-se en l'agressió comuna» de grups de manifestants que feien «llançaments indiscriminats» contra la policia. La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.