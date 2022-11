JxCat de Girona obre nou procés per escollir l'alcaldable del partit a Girona i aposta perquè l'exconsellera d'Universitats, Gemma Geis, sigui qui encapçali la llista a les municipals del 2023. De fet, l'executiva local ja l'ha avalada com a candidata. La recepció de candidatures comença aquesta propera mitjanit i s'allargarà fins a les vuit del vespre de divendres. Geis, que després del trencament del Govern es va reincorporar a la UdG, ja havia sonat amb força a les travesses per ser la candidata de JxCat a la ciutat. Aquest és el és el segon procés d'elecció que fa el partit a Girona, després de la renúncia de l'arquitecta Assumpció Puig, que va desistir de ser la cap de llista i es va mostrar molt crítica amb la coordinadora.

"Des d'avui a les dotze de la nit, o sigui el 23 de novembre a les 00.00 hores, fins al dia 25 a les 20 hores es poden presentar candidatures per encapçalar la llista municipal a la ciutat de Girona". Aquest és el missatge que JxCat ha enviat a la seva militància, anunciant que s'engega el segon procés per escollir cap de llista per a les municipals del 2023. El procés, però, es preveu plàcid. Perquè de fet, l'executiva local del partit ja ha avalat la candidatura de l'exconsellera Gemma Geis. Aquest dilluns al vespre, va aprovar per unanimitat que ella sigui la cap de llista per a les municipals del mes de maig. Una vegada feta la proposta, i d’acord amb el que estableix l’ens que coordina els comicis locals (la Comissió Municipal Territorial) de Girona, s’obre el període de 48 hores per a la presentació de candidatures. Una vegada acabat el termini, se celebrarà una assemblea d’elecció i proclamació de la candidatura. L’executiva local de JxCat a Girona subratlla en un comunicat que Geis, "per la seva trajectòria professional i política, és la millor opció perquè Junts revalidi l’alcaldia de Girona". Nascuda a Girona el 1979, Geis és llicenciada en Dret, doctora europea per la Universitat de Girona, i professora i investigadora de Dret Administratiu de la mateixa universitat, on va iniciar la seva activitat docent l’any 2003. Des de l’any 2013 al 2017 en va ser vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació. Geis ha estat consellera de Recerca i Universitats en la XIV legislatura (entre maig de 2021 i octubre de 2022) i diputada al Parlament de Catalunya en les XII i XIV legislatures. Ha estat cap de llista per les comarques gironines a les eleccions al Parlament de l’any 2017 i 2021 i portaveu del Grup Parlamentari de JxCat. És afiliada del partit i membre de l’Executiva Nacional de JxCat.