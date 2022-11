Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes per fer compres amb targetes de crèdit duplicades a través de mòbils Girona. També els van requisar 15 telèfons mòbils que utilitzaven per fer els pagaments. Els arrestats tenen 23 anys i han quedat acusats de ser presumptes autors d’un delicte d’estafa. La investigació continua oberta.

Els fets van succeir divendres passat cap a les sis de la tarda, quan una patrulla de seguretat ciutadana va rebre l’avís per adreçar-se a una botiga de la Rambla de Girona, on hi havia dos homes que intentaven pagar una compra amb una targeta de crèdit que no era de la seva propietat.

Un cop fetes les comprovacions, els policies van constatar que el titular de la targeta era un veí de Palma de Mallorca, que tot i estar en possessió de la seva targeta física, algú l’estava usant des d’un terminal de forma electrònica.

Els Mossos van identificar els dos homes, que no van aclarir la procedència de la numeració de la targeta que tenien al mòbil i van donar respostes incoherents. A sobre portaven quatre terminals telefònics, amb els quals havien efectuat pagaments amb una altra targeta electrònica en un establiment de la zona.

11 mòbils més

Tot seguit els agents van detenir els dos homes i van traslladar el vehicle que feien servir fins a dependències policials per a fer el registre. Durant l’escorcoll del cotxe van trobar onze telèfons mòbils més, llaunes de tabac, caixes de carbó i una shisha amb els seus accessoris.

La investigació continua oberta per determinar si els implicats han comès altres estafes amb targetes duplicades.

Els detinguts, amb antecedents, van passar el dia 19 de novembre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.