L'Ajuntament de Girona ha aprovat la represa de les excavacions arqueològiques a la Casa Pastors, seu de l'antiga Audiència Provincial, situada a la plaça de la Catedral. Un cop acabats aquests treballs, en un termini d'execució de quatre mesos, es podran portar a terme les obres de rehabilitació per convertir l'edifici en la seu del nou Museu d'Art Modern i Contemporani de Catalunya a la ciutat. Un projecte d'adequació que va ser aprovat el juliol de 2018, però un seguit d'entrebancs han fet endarrerir tot el procés. Després de més de quatre anys hi torna a haver llum verda perquè tots els treballs que s'han de fer culminin amb aquest nou Museu d'Art Modern i Contemporani de Catalunya a la ciutat. El primer pas, així, serà portar a terme les tasques d'excavació. Uns treballs que demà el consistori traurà a licitació per un pressupost de 186.411,49 euros.

«Ara és el moment d'aprofitar totes les obres de reforma de la Casa Pastors per estudiar a fons tot el que amaga el subsol», explicava el regidor d'Urbanisme i Activitats, Lluís Martí. En aquest cas, els treballs d'excavació són obligatoris per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona per portar a terme les reformes de l'edifici. I és que les característiques de l'indret apunten que s'hi poden trobar molts vestigis arqueològics. D'aquesta manera, es podrà «aprofundir en el coneixement dels orígens de Girona i de l'evolució de la ciutat, una informació que serà molt important perquè les persones historiadores la puguin interpretar», exposava Martí.

Aquests treballs consistiran a portar a terme prospeccions arqueològiques per georadar, per poder visualitzar el subsol a diferents profunditats. Aquesta tècnica es farà en un espai de 550 metres quadrats a la planta baixa de l'edifici. Per altra banda, s'excavarà en aquells sectors que el projecte de reforma de l'edifici té previst rebaixar a nivell del terra. En aquest cas, l'espai és de 140 metres quadrats, i cobreix la torre oest i les als nord i est de l'immoble. També es faran sis cales en el rectangle delimitat pel recinte emmurallat, per la façana de la Casa Pastors, per les cases veïnes i pel cos principal de l'edifici actual.

Quatre anys al derrera

L'objectiu de tot plegat és trobar i identificar estructures medievals, com pot ser l'església de Santa Maria de les Puelles, o romans, com poden ser restes del fòrum de la ciutat romana. Tot això, ja es recull en treballs previs. De fet, en anteriors treballs que s'han fet al mateix edifici o als voltants ja es van trobar restes. Per exemple, una de les excavacions que es va fer a l'interior de l'entrada de la Casa Pastors va detectar indicis del castell medieval de la ciutat. També el 2019, un informe de l'Ajuntament previ a les primeres excavacions que s'havien de fer a l'immoble, detallava que s'hi podrien trobar una desena d'elements d'interès arqueològic. Entre altres, la terrassa inferior del fòrum de la ciutat romana o les restes d'un edifici tardoantic i ja documentat durant les intervencions fetes l'any 2003 a la plaça de la Catedral.

I és que fa anys que el consistori vol portar a terme els treballs d'adequació de la Casa dels Pastors. De fet, el projecte de l'arquitecte Jordi Bosch Genover va ser aprovat el juliol de 2018. Abans, però, s'havien de fer aquestes excavacions, amb unes altres expectatives de trobar vestigis arqueològics, i que van començar el desembre de 2019. Tanmateix, es van haver d'aturar perquè es van topar amb un mur interior, i després de diferents estudis, l'Ajuntament va decidir que el millor era enderrocar-lo. Això es va fer el 2021. Un cop superat tots aquests obstacles es tornaran a reprendre les excavacions, el pas previ per portar a termes les obres de rehabilitació de la Casa Pastors i convertir-la en el nou Museu d'Art Modern i Contemporani de Catalunya a Girona.