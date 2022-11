Salt commemora entre avui i divendres el 25N. Amb motiu del Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones l'Ajuntament, juntament amb els serveis socioeducatius i les entitats socials del municipi organitza un seguit d'actes educatius i reivindicatius entre avui i divendres.

Les activitats comencen avui amb el taller «Cançons per avui, masclisme per demà». Un esdeveniment que es farà a partir de les 16:30h a la plaça Catalunya i que està adreçat al públic infantil. L'acte s'emmarca dins el projecte «Juguem» i es repetirà demà a la plaça del Mercat.

Demà, a partir de les 10h, persones participants en serveis i recursos d'àmbit social de Salt realitzaran una «Penjada conjunta de papallones liles» que durant aquest mes han estat elaborant. Aquesta acció, que té com a objectiu reunir al Parc de la Massana el màxim de papallones liles, pretén visualitzar el crit unànime de la societat saltenca en record a les víctimes i per l'eliminació definitiva de la violència contra les dones. A la tarda, a les 16:30h, la plaça de la Llibertat acollirà diferents tallers participatius i de reivindicació contra la violència masclista, dirigits a públic gran i petit.

Per últim, divendres es faran els «Monòlegs a la Plaça», a les 11h davant la Factoria Cultural de la Coma Cros. Aquest, és un espectacle de carrer interactiu i participatiu a càrrec de la companyia NUS i adreçat a prevenir les agressions sexistes al carrer i a orientar en l'acompanyament i cura de les víctimes. Seguidament, a les 12h davant l'Ajuntament es farà l'acte institucional amb la lectura del manifest. Per finalitzar, hi haurà una encesa d'espelmes a la plaça Llibertat (16:30h), que servirà com a acte de cloenda.

A més, i coincidint amb el mercat setmanal dels divendres, la Comissió 25N instal·larà durant el matí un Punt Lila per tal d'informar en relació amb els serveis i recursos del municipi d'atenció a la dona.

