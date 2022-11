Cassà de la Selva ha presentat el Projecte Rossinyol amb la formalització de les parelles de treball dels que s’han apuntat a aquesta iniciativa. Aquesta, posa en contacte l’alumnat de la Universitat de Girona amb nois i nois de diverses cultures i contextos socials. El seu objectiu és establir una relació de suport i aprenentatge entre ells. El projecte està coordinat per la UdG amb la cooperació dels ajuntaments que s’han sumat en el projecte.

Les parelles es reuniran setmanalment, en una trobada d’unes tres hores i juntes realitzaran diferents activitats, siguin lúdiques, culturals, educatives o socials. Per tant, és un projecte que afavoreix a la integració social, cultural i lingüístic dels estudiants que hi participen. Per una banda, el Projecte Rossinyol tracta el vessant acadèmic per fer créixer les expectatives formatives dels mentorats, mentre que també potencia el vessant social integrador i de sensibilització de la comunitat universitària.