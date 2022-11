Aquest matí ha començat l'enderrocament de l'antic supermercat Caprabo situat a la plaça de Salt, la rotonda que permet entrar al polígon Mas Xirgu de Girona. Un aparell ha estat l'encarregat de començar a enfonsar l'edifici.

Des de fa uns dies, la zona està protegida per diferents tanques perquè ningú s'hi apropi i es puguin fer tots els treballs necessaris. De fet, segons l'Ajuntament l'immoble s'estava deteriorant i hi havia perill que s'ensorrés alguna parta que pogués danyar a alguna persona. I és que hi havia hagut intents d'entrar a l'interior d'aquesta estructura, en la qual s'hi havien fet pintades a les seves façanes. A més, diferents usuaris s'havien queixat que la part exterior de l'establiment estava molt bruta i ningú s'hi havia passat a netejar.

Un cop acabi aquest enderrocament es procedirà a aixecar un nou edifici. En aquest cas, serà un altre supermercat de la cadena alemanya Aldi. El pressupost per executar aquest treball ronda els dos milions d'euros, i fa poc que s'ha concedit la llicència per dur a terme aquestes obres.