El rodatge de la sèrie de Netflix ‘Mano de hierro’, dirigida per Lluís Quílez, ha començat. Produïda per The Mediapro Studio, el thriller de sis capítols té com a actors protagonistes Chino Darín, Jaime Lorente, Natalia de Molina, Sergi López, Enric Auquer i Eduard Fernández. La sèrie se situa al port marítim de Barcelona que rep gairebé 6.000 contenidors al dia, procedents de tot el món. En un any s’hi poden ocultar més de 30.000 quilos de cocaïna. Això ho sap molt bé un dels protagonistes de la sèrie Joaquín Manchado, propietari de la principal terminal del port barceloní i si algú vol fer servir el port per importar una càrrega il·legal ha de comptar amb la seva col·laboració.

A la sèrie, un inesperat accident i la desaparició d’un important carregament de cocaïna desencadenarà una guerra amb molts assassinats i venjances. La sèrie acaba de començar el seu rodatge i en les properes setmanes passarà per diverses localitzacions de Barcelona, Lleida o Girona.