Un home ha resultat ferit aquest matí mentre anava amb bicicleta pel camí de les vies verdes, rere el GEiEG de Sant Ponç, a tocar de les ribes del Ter. Quan l'ambulància ha arribat al lloc dels fets, ha quedat encallada a causa del poc marge de circulació que tenia per culpa del mal estat del camí i no ha pogut evacuar al ferit. Una excavadora i la grua municipal s'han hagut de desplaçar fins allà per assistir al vehicle. També s'hi ha desplaçat la Policia Municipal. Finalment, l'ambulància ha estat remolcada i el ferit traslladat al Trueta.