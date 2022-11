Actuació assistencial la que han hagut de fer els Bombers aquest matí a Bescanó.

Poc després de les vuit han hagut d'anar a una residència d'avis del carrer Santa Anna perquè un intern havia patit un problema.

No podia sortir del llit perquè la cama li havia quedat enganxada de la barana del llit adaptat i no en podia sortir perquè el mecanisme no ho permetia.

Per aquest motiu, a lloc s'hi han desplaçat els Bombers i el SEM.

Els Bombers en veure la situació han hagut d'excarcerar l'intern i per això, han tallat la barana - reixa del llit adaptat on havia quedat encallat.

Un cop alliberat, el SEM ha atès el resident.