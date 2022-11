Endarrerides les obres del carrer de les Ballesteries fins divendres

Les obres del carrer de les Ballesteries continuen endarrerint-se. Diari de Girona avançava que el tall de circulació que havia d'acabar avui, duraria fins com a mínim dilluns. Llavors es valoraria si continua fruit d'aquestes obres executades per la companyia elèctrica Endesa. Finalment, però, l'Ajuntament ha confirmat aquest matí que la via es mantindrà tancada fins, com a mínim, el divendres 2 de desembre.

Les obres per subministrar energia a l'immoble número 19 del carrer de les Ballesteries i al número 3 de la pujada de Sant Feliu van començar el passat 29 d'agost. Ja ho va fer amb polèmica, perquè els comerciants i veïns de la zona van demanar explícitament que les obres no es realitzessin durant l'estiu, perquè els comerços no es veiessin afectats per la campanya de rebaixes. En un principi, aquestes havien d'acabar abans de Fires, però unes troballes arqueològiques van fer endarrerir tot el procés que a hores d'ara encara dura.

Endesa ja ha passat tot el cablejat elèctric i ha començat els treballs per tapar el sol. Un obrer ha explicat a Diari de Girona aquest procés s'allargarà «fins dimecres o dijous». Per tant, sembla que aquest serà l'última vegada que les reformes del carrer de les Ballesteries s'ajornin i que, divendres vinent, si no hi ha cap novetat, el tram ja estarà obert per la circulació de vehicles després de tres mesos tancat.