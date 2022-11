L’Ajuntament de Girona ha començat a implantar una sèrie de mesures davant les noves normes establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per reduir l’ús d’agua davant l’alerta per sequera que s’ha decretat en diverses conques, entre elles la del Ter.

Per començar, el consistori limita des d’ahir la neteja amb aigua dels carrers de la ciutat en aquells casos que presenti risc per a la salubritat pública. La neteja viària amb aigua estava establerta en el nou contracte que l’Ajuntament va assignar a finals d’estiu, però ara no es podrà dur a terme. En aquest cas, les tasques de neteja es faran amb altres tècniques, com ara l’escombrat.

També l’estany del Parc Migdia quedarà orfe d’aigua, de moment. Aquestes va buidar per fer tasques de manteniment i ara quedarà buit perquè les normes no permeten l’ompliment total o parcial de llacs artificials. En la mateixa línia, les fonts ornamentals es mantindran obertes només en aquells casos on hi ha un circuit de recirculació de l’aigua.

Per altra banda, la séquia Monar, utilitzada per les persones hortolanes per regar els camps, circularà amb un cabal inferior a l’habitual. Les obres que l’ACA ha executat en aquest indret ja han acabat la circulació d’aigua ja es pot restablir. Tot i així, a causa de l’alerta per sequera, el canal portarà un cabal inferior als 0,5m3, quan habitualment en porta un de 3m3.