El cel tapat i negre, la pluja i els trons i llamps del migdia han fet témer el pitjor. De fet, sobre les cinc de la tarda encara queien quatre gotes. Però la màgia de Nadal és tan especial que, de cop i volta, els núvols han desaparegut, per donar pas a un cel descobert i que ha donat pas a tots els actes programats. Així, centenars de persones -potser menys que en anys anteriors a causa del temps- han acudit a plaça Catalunya per viure l’acte central i més esperat: l’encesa dels llums de l’arbre.

«Fa olor a Nadal», deia una nena a la seva amiga. No és per menys, perquè riuades de gent han arribat a plaça Catalunya al ritme de la Girona Marxing Band que amb els seus instruments de percussió i vent han interpretat diferents cançons nadalenques com «Avui és Nadal i estic content», de La Pegatina. Una cercavila que ha arribat una mica més tard del previst, a causa de la incertesa climatològica que ha fet endarrerir, en general, tots els actes, tot i que no se n'ha anul·lat cap.

La banda s'ha acostat a l’arbre i un cop allà ha deixat de sonar per donar pas al discurs de l’alcaldessa, Marta Madrenas. «Espero que pugueu gaudir del Nadal amb família i amics, amb pau i amor», ha exclamat. Seguidament,ha demanat que l’ajudessin a fer el compte enrere per l’encesa de l’arbre. Un compte enrere que s'ha fet amb una mica d’incertesa perquè abans l’alcaldessa ha dit «potser la pluja ha espatllat alguna cosa». Un altre cop la màgia del Nadal, però, ha fet que la llum s’encengués davant aquell «oohhhh» de la gent assistent a la plaça Catalunya i la mirada embadalida dels més petits.

L’arbre ja estava encès, però la festa no havia acabat. L’Escola de Música Moderna de Girona ja estava preparada sobre l’escenari per cantar un parell de cançons nadalenques. «Avui és Nadal», d’Els Atrapasomnis, ha sigut la primera. Un cop ha arribat aquesta interpretació, la Girona Marxing Band ha fet tornar a sonar els seus instruments per dirigir-se a plaça Independència. Riuades de persones els han acompanyat per gaudir allà de la xocolatada, coincidint també amb el tret de sortida del Mercat de Nadal.

L’encesa de llums d’aquest any durarà fins al 6 de gener del pròxim any. Per fer front a l’estalvi energètic, l’Ajuntament ha apostat per reduir les hores en els quals els llums estaran encesos als carrers comercials i punts estratègics de la ciutat. En aquest cas, s’apagaran una hora abans que l’any passat i enguany estaran oberts des de les 17:30h fins les 22h els dies feiners, els diumenges i els festius, mentre que els dissabtes i vigílies de festius s’encendran fins a les 23h.

L’acció presa pel consistori, però, no ha impedit que una desena de persones es reivindiquessin. Amb una pancarta sota el lema «L’energia, per a les necessitats bàsiques» han pujat sobre l’escenari de plaça Catalunya un cop la cercavila es dirigia a plaça Independència. Allà, han llegit un manifest per reclamar més estalvi energètic ara que el preu de l’electricitat ha pujat tant.