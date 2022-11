Davant els impactes que té Girona davant l’escenari internacional, el PSC reclama que la ciutat tingui pressupostos aquest any. En aquest sentit, el partit apunta que si no hi ha pressupostos, els recursos es destinin a la pujada salarial i del preu de l’energia o els carburants. Uns diners que, per ells, s’haguessin pogut destinar a projectes de millora pels diferents barris de la ciutat. En aquest sentit, la portaveu socialista, Sílvia Paneque, assenyala que «l’escenari internacional està tenint impactes locals importantíssims i que en aquestes circumstàncies el que menys necessita Girona és que es miri cap a una altra banda».

Panaque també exposa que any rere any «hem presentat un seguit de propostes raonables i ho tornarem a fer». Per això, detalla que hi ha hagut «un atzucac d’endarreriments, promeses sense complir, una font constant de desconfiances i contradiccions contínues entre uns comptes i els següents».

A part, la regidora socialista, Bea Esporrín, també explica que «tenim uns pressupostos vells, no podem establir tampoc les noves inversions que Girona necessita. És necessari fer política, arribar a acords i el nostre grup municipal està disposat sense condicions a negociar pressupostos. No ho podem deixar passar». I és que, segons els socialistes, el 2021 es van utilitzar dos milions d’euros per pagar factures corrents i no es van destinar a projectes vinculats a la promoció econòmica i social o a la millora d’equipaments i espais públics.

Un dels exemples que el PSC posa és els recursos destinats a les beques-menjador. I és que «en lloc d’adequar els pressuposts a les noves necessitats, el govern endureix les condicions i encara hi ha més infants que no poden tenir un àpat al dia de qualitat», lamenta Esporrín, i afegeix que «aquesta no és la solució».