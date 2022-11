La xarxa de paradors nacionals compta amb 97 establiments repartits per tot el país. Estan ubicats en immillorables ubicacions: en llocs o en edificis emblemàtics o considerats d’interès històric, cultural o artístic. A continuació et destaquem els 10 paradors més ben valorats pels usuaris, on hi apareix Aiguablava.

El primer establiment de Paradors de Turisme d’Espanya es va inaugurar al púbic a Navarredonda de Gredos (Àvila) el 1928 i l’últim construït, obert el 25 de juny del 2020, és a Muxía, a la Costa da Morte (la Corunya).

El podi de millor parador està molt competit: els tres millors valorats reben la millor nota, un 9.6.

1.Plasència

El parador de la ciutat de Càceres encapçala el rànquing dels millors paradors d’Espanya amb una nota mitjana de 9,6 a la web de la xarxa d’establiments. Ubicat al convent de San Vicente Ferrer, el gòtic parador de Plasència és una de les joies de la ciutat i de tot Espanya, i amaga secrets com la seva Escala Volada, una de les més boniques, o el seu Bar de Nit.

Promet un viatge en el temps i un recorregut per altres edificis importants de l’època, ja que el parador forma part d’un conjunt monumental compost per l’esmentat convent, l’església de Santo Domingo i el palau Mirabel de la família Zúñiga, benefactors i constructors del convent a finals del segle XV.

2.Jaén

Aquest castell del segle XVIII es troba dalt del turó de Santa Catalina, a Jaén, s’ha restaurat amb bon gust i conserva les seves parets de pedra enormes i nombrosos elements històrics autèntics.

El parador, puntuat pels usuaris amb un 9,6, ofereix als seus hostes la possibilitat de viatjar en el temps al segle XVIII gràcies a la seva estructura arquitectònica original. L’establiment compta amb sostres alts i arquejats, bigues de fusta i terres de rajola preciosos. A més, presenta una decoració singular que harmonitza completament amb l’estructura històrica de l’edifici i disposa de mobles d’estil clàssic amb influències àrabs.

3.Santo Estevo (Ourense)

«Perdut del quotidià món» o «l’essència de l’ànima» són algunes de les descripcions que rep aquest establiment per part dels usuaris, que també l’han puntuat amb un excel·lent (9,6). Aquest monestir reformat es troba a la regió de Ribeira Sacra, al costat dels rius Miño i Sil. Ofereix un balneari magnífic, un pati central preciós, jardins i un menjador excel·lent amb menjar regional.

L’edifici és benedictí, data del segle X i ha sigut reformat i convertit en un hotel de luxe únic i sofisticat, a l’estil parador. Allotja elements històrics, com arcs de pedra, marcs de finestres tallats i els 3 claustres originals del monestir, d’estil barroc, romànic i renaixentista.

Les habitacions presenten una decoració elegant i exclusiva i estan distribuïdes pels 3 claustres. Algunes també gaudeixen de vistes al riu Sil i al camp del voltant.

4.Nerja

El parador de Nerja ofereix unes vistes meravelloses de la Costa del Sol. Està ubicat sobre un penya-segat al costat del mar Mediterrani, sobre les muntanyes de la Serra d'Almijara i bonics penya-segats. A Nerja, l’estiu és blau, aventurer i entranyable. Amaga llocs inoblidables, com la Cova de Nerja. En una de les seves múltiples sales, La Sala del Cataclisme, hi ha la columna més gran del món recollida al Llibre Guinness dels Rècords, amb 45 metres d’alçària. L’hotel té un esplèndid jardí la verdor del qual contrasta amb el blau de la piscina. Els espais interiors, amplis i lluminosos, resulten molt confortables i gairebé totes les habitacions disposen de terrasses orientades cap al mar. Les habitacions superiors compten amb espectaculars vistes sobre el Mediterrani.

. El Hierro

Vols sentir la tranquil·litat i la pau com no les havies sentit mai? El parador de l’illa canària El Hierro és un paradís enclavat entre la muntanya volcànica i el blau de l’oceà, és una illa banyada per aigües transparents on et sentiràs en un lloc només imaginable en els teus somnis. La ubicació de l’hotel permet que les gotetes d’aigua del mar esquitxin els teus passejos pel jardí i el blau intens de l’aigua es coli per la finestra. Els balcons de l’edifici t’acosten a l’oceà fins a permetre’t gairebé tocar-lo amb la mà. Des del jardí amb piscina i les confortables habitacions gaudiràs del suau rumor de les onades, et relaxaràs i descansaràs sentint que ets en un lloc idíl·lic.

6.Costa da Morte (la Corunya)

El parador Costa da Morte està emplaçat junt amb la bonica Praia de Lourido de la Corunya. És un edifici de nova planta i arquitectura contemporània que es desenvolupa en diversos nivells adaptats a la topografia del pendent natural, amb espectaculars vistes al mar.

Permet descobrir un entorn natural de gran bellesa amb increïbles vistes als penya-segats i boniques platges, on el mar ha exercit el seu poder al llarg del temps, i és l’origen d’un patrimoni gastronòmic inigualable. A tan sols mitja hora de l’hotel se situa l’impressionant Far del Cap de Fisterra, batejat pels romans com «la fi del món», lloc sempre vinculat a la navegació i les llegendes.

7.Aiguablava (Girona)

El parador d’Aiguablava (Girona) està totalment renovat, amb més serveis i l’ambient familiar i tranquil de sempre. Està ubicat en un lloc privilegiat del Mediterrani, amb unes vistes immillorables de la Costa Brava des de dalt del penya-segat de la Punta d’es Mut. L’entorn natural està envoltat de pins i compta amb una naturalesa gairebé verge. Quin millor lloc per desconnectar.

A només quatre quilòmetres del Parador hi ha el poble de Begur, situat dalt d’un turó. Al seu cim es troba el principal símbol de la localitat: el seu castell medieval. També destaquen cases indianes d’estil colonial, que van construir al segle XIX els emigrants que van tornar d’Amèrica. El primer cap de setmana de setembre se celebra la Fira d’Indians en la qual Begur reviu el seu passat indià.

8.Chinchón (Madrid)

El parador de Chinchón, a Madrid, és un antic convent agustí, d’amplis finestrals, precioses zones comunes i habitacions decorades de manera exquisida, amb una perfecta combinació de colors i prestant atenció a cada detall. El seu preciós pati interior ple de nespres i els cuidats jardins faran que gaudeixi d’un bonic i tranquil lloc, en el qual oferim plats boníssims com el bullit madrileny, la sopa d’all o el xai rostit. Chinchón és un poblet amb un encant peculiar.

Les cases pairals, patis bonics i galeries aguantades per precioses columnes fan de Chinchón una vila de bellesa singular. En el centre de la localitat es poden veure els monuments de la Torre del Reloj, l’Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Monasterio de las Clarisas o la Casa de la Cadena.

9.Santiago de Compostel·la

A Santiago de Compostel·la, destí de milions de pelegrins, ciutat on els llamps del sol il·luminen les façanes a l’estiu i la pluja fa que un ambient màgic s’apoderi dels carrers empedrats a l’hivern, s’ubica un dels hotels més luxosos i bonics de la xarxa de paradors. L’Hostal va néixer com a Hospital Real el 1499 per allotjar els caminants que es dirigien en peregrinació a Santiago. Ara, conegut com a Hostal dos Reis Católicos, barreja història, art i tradició. Se situa a la Plaza do Obradoiro formant amb la catedral un angle d’espectacular bellesa en una de les capitals més visitades del món. Allotjar-se aquí és fer-ho en un lloc veritablement únic i exclusiu.

A l’interior d’aquest ‘parador-museu’, considerat l’hotel més antic del món, descobriràs quatre claustres preciosos, elegants estades, espectaculars habitacions i un luxós menjador que ofereix peixos i carns cuinats a la gallega, a més de les clàssiques ‘filloas’ caramel·litzades amb poma i crema.

10.Sigüenza (Guadalajara)

El parador de Sigüenza, a Guadalajara, és un castell medieval del segle XII, instal·lat en una alcassaba àrab. Fermesa i esplendor caracteritzen aquesta fortalesa règia amb nou segles d’història a les seves pedres. Està edificat sobre un assentament romà i l’edifici va ser residència de bisbes, cardenals i reis. L’Edat Mitjana es manifesta en totes les estances, tant als salons, com al bar i al restaurant. El tradicional mobiliari castellà de l’hotel s’exposa amb gust a les àmplies i acollidores habitacions, algunes amb llits adovellats que et faran sentir com en estances d’un autèntic palau. Entre els gruixuts murs de pedra apareixen el pati empedrat, un senyorial menjador, salons ideals per a reunions i celebracions i la capella romànica del segle XIII.