Un brot d’escarlatina afecta vuit nens d’una escola de Girona

El Servei de Vigilància a Girona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya està investigant un brot d’escarlatina en una escola de la ciutat de Girona. Segons ha pogut saber aquest diari, fins ahir afectava vuit nens, malgrat que la investigació continua oberta, tot i que el tècnics no han concretat de quin centre educatiu es tracta. S’han dictat les mesures preventives per evitar la transmissió de nous casos.

Com que no es tracta d’una malaltia de declaració obligatòria, no es descarta que hi hagi altres casos aïllats. Respecte a brots detectats, no n’hi havia des de principis d’any, quan se’n van registrar dos. Núria Follia, tècnica superior de vigilància epidemiològica de la Regió Sanitària de Girona matisa que «no cal alarmar-se», ja que es tracta d’una malaltia «freqüent» que sol aparèixer a la tardor i hivern, quan fa fred. Sol afectar nens d’entre tres i quatre anys i també de menys edat tot i que també es poden contagiar persones adultes que hi estiguin en contacte.

L’escarlatina és una malaltia produïda pel bacteri Streptococcus grup A. El bacteri produeix una toxina que genera una erupció difusa de color vermellós. L’erupció cutània és el símptoma més evident de l’escarlatina. Al començament, sol tenir l’aspecte d’una cremada solar amb petits punts elevats que poden produir coïssor. L’erupció comença primer al coll i la cara; generalment no afecta l’àrea al voltant de la boca. S’estén al pit i l’esquena, als plecs de la pell, especialment a les aixelles i als colzes, i després es generalitza per la resta del cos. L’erupció forma taques vermelles que es tornen blanques quan es pressionen. Al sisè dia de la infecció, l’erupció comença la seva involució i la pell afectada pot començar a descamar-se.

A més de l’erupció, existeixen altres símptomes, com la inflamació dels ganglis del coll, mal de coll i febre superior a 38 graus, que ajuden a confirmar el diagnòstic. Un nen amb escarlatina també pot tenir calfreds, dolors articulars en tot el cos, nàusees, vòmits i pèrdua de la gana. «Els símptomes inicials són similars als de les angines; un cop apareixen les erupcions, per determinar que és escarlatina cal fer-se una prova», explica Follia. A les 24 hores de l’inici del tractament amb l’antibiòtic, la malaltia ja no és transmissible.

Contagi per secrecions

L’escarlatina és una malaltia contagiosa que es pot transmetre a través de les secrecions nasals i de la gola quan la persona afectada respira i tus. Amb antibiòtics la infecció es cura en una setmana. Però és possible que passin diverses setmanes fins que les amígdales i les glàndules inflamades tornin al seu estat normal.

El més important per prevenir la malaltia són les mesures higièniques, com rentar-se freqüentment les mans i evitar compartir tovalloles, estris d’ús personal i utensilis de cuina. Actualment no existeix cap vacuna.

Finalment, Follia afegeix que aquest any estan aflorant malalties contagioses, ja que «hem estat dos anys amb mascareta i amb contacte social mínim; segurament l’any que ve els nivells de contagi tornaran a la normalitat d’abans de la pandèmia perquè la població s’haurà immunitzat de nou», conclou. En el cas de l’escarlatina, tenir la malaltia no és sinònim d’immunització, per tant és possible tornar-se a contagiar.