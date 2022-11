A primera hora del matí Edgar Massegú ja es va posar mans a l’obra. Hi havia molta feina per fer. L’objectiu final era construir una escultura feta amb deixalles trobades a diferents rieres. Aquest va ser l’acte final de la Setmana Europea de Prevenció de Residus que s’ha celebrat a Salt, amb l’Ajuntament com impulsor d’aquest esdeveniment. Així, la plaça de la Llibertat de Salt es va convertir, per un matí, en el taller de l’artista sarrianenc.

També ben aviat, diferents associacions van recollir una gran quantitat de residus que la gent havia llençat a les Deveses, la llera del Ter i a les hortes de Salt. De mica en mica, aquestes deixalles van anar arribant a la plaça de la Llibertat. Allà, Massegú ja havia començat a col·locar les primeres peces de l’obra. La base, feta amb un carro de supermercat, que volia significar la societat de consum, la inflació i el capitalisme. I, a sobre, uns tubs hidràulics que simbolitzaven els rius on es van fer les neteges. Bosses i bosses carregades amb mil i una deixalles diferents. Entre totes l destaquen les llaunes i els envasos de plàstic. Tanmateix, també es van trobar altres elements com antenes, paraigües o sabates, i altres encara més curiosos, per exemple, magdalenes o pasta de dents. Amb tots ells, Massegú va emplenar aquesta esfera feta amb els tubs hidràulics, amb referència al planeta i el problema del plàstic amb el qual es troba. A part, l’artista també exposava que l’obra podia simbolitzar una «pseudodecoració nadalenca que convida a tothom a estar més conscienciats amb aquesta emergència». Massegú, que es dedica a la divulgació de l’art fet amb materials reciclats i té el seu taller a Sarrià de Ter, afirma que «els artistes hem de ser la punta de la llança d’aquest moviment». «L’art és una eina de comunicació i ara és el moment d’actuar», també assenyalava l’artista, que al llarg de matí va veure com diferents persones, molt encuriosides, s’aproximaven al voltant de l’escultura. Cap al migdia, es va donar l’obra per acabada. Encara que en un primer moment s’havia estudiat la possibilitat de deixar-la exposada uns mesos en algun espai cultural de Salt, finalment tots els elements utilitzats per executar-la van ser portats a la deixalleria.