La idea encara és prematura, però Sarrià de Ter té la intenció d’instal·lar plaques solars en dos edificis per abastir d’energia a tot el poble. Ho va anunciar l’alcalde, Narcís Fajula, en el ple municipal del passat 4 de novembre. La proposta està en una «fase prematura», explicava. Tot i que encara no s’ha aprovat per part del consistori, l’alcalde és optimista i preveu que aquesta proposta pugui tirar-se endavant el pròxim any, concretament, «en el primer semestre». L’estudi de les primeres passes d’aquest projecte està coordinat juntament amb la Diputació de Girona.

En aquest cas, es col·locarien dos blocs de panells fotovoltaics, amb un total de més d’un centenar d’unitats. Un, s’instal·laria al sostre del pavelló municipal, i l’altre, al del Centre Cívic La Cooperativa. Tot amb la intenció d’abastir tot el municipi de l’energia de les plaques solars. Fajula apunta que, amb el nou reglament, cada comunitat energètica podria dotar d’energia «en un radi de dos quilòmetres». Segons afirma l’alcalde, Sarrià de Ter té un total de quatre quilòmetres de radi i, per tant, l’energia dels panells arribaria a tot el poble. L’objectiu principal d’aquestes infraestructures seria dotar d’energia d’autoconsum a tota la xarxa municipal. Així, Fajula afirma que el consistori deixaria de pagar un 40% de l’electricitat gràcies a aquestes instal·lacions. «El retorn és immediat», comenta, ja que «un cop muntades ja deixes de pagar aquest tant per cent». A més, tot aquest equipament també té la intenció d’abastar a uns 120 usuaris, aproximadament seixanta per cada bloc. Per beneficiar-se, aquestes famílies també haurien de pagar al consistori una quantitat anual. Fajula també apunta que el cost estimat per portar a terme aquest projecte seria d’uns 220.000 euros. Concretament, l’equipament del pavelló municipal costaria 118.000 euros, mentre que el de La Cooperativa seria de 108.00 euros. «És una bona inversió», apuntava l’alcalde, tot i que també admet que hauran de trobar algun tipus de «subvenció addicional» per poder executar aquest projecte i que l’Ajuntament no se’n vegi repercutit d’una forma tan considerable en els pressupostos del pròxim any. Fajula també indica que, en cas que tot això funcioni, es podria ampliar, ja que amb aquest projecte només un 50% del pavelló municipal es cobriria amb els panells.