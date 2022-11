Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van detenir el dia 25 de novembre tres homes, de 21, 26 i 29 anys, i una menor d'edat, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. La investigació es va iniciar a mitjan octubre quan es va tenir coneixement que en un pis ocupat de Salt s'hi feia habitualment venda de marihuana.

Durant les indagacions els investigadors van constatar que a part de dur a terme la venda a l'interior del pis, l'activitat il·lícita també s'ampliava al carrer on els investigats captaven compradors mentre feien vigilàncies per evitar ser descoberts per la policia.

La investigació va concloure el passat 25 de novembre amb una entrada i perquisició. L'operatiu policial es va dur a terme a primera hora del matí i hi van participar agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, agents de la Unitat d'Investigació, de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Girona i la unitat canina.

En el dispositiu es van localitzar i intervenir un total de 553 dosis de marihuana preparada per a la seva venda i distribució. També es van localitzar indicis directament relacionats amb el tràfic com diners en efectiu, poc més de 350 euros però totalment fraccionats, bosses de plàstic i 8 balances de precisió.

A més, es va comprovar que l'habitatge presentava la connexió a la xarxa elèctrica manipulada. Concretament, tenien una doble escomesa connectada directament sense passar pel comptador.

En el pis es va localitzar i detenir als quatre investigats. La menor i un major d'edat van quedar en llibertat hores després a l'espera que siguin citats pel jutjat coneixedor de la causa. Els altres dos arrestats van passar a disposició davant del jutjat en funcions de guàrdia de Girona que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.