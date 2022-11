Els accidents amb patinets implicats a Girona ja superen als de les bicicletes

La irrupció dels patinets elèctrics està començant a fer-se notar en els registres d’accidentalitat als municipis. A la ciutat de Girona, per exemple, hi ha hagut 1.251 accidents de trànsit amb la implicació d’algun vehicle al llarg d’aquest any 2022. Del total d’aquests incidents en la mobilitat ja n’hi ha més en què un dels afectats és un usuari d’un patinet que no pas amb una persona que es mou amb una bicicleta. Si més no, en els que fa referència als que hi ha acabat intervenint la policia municipal.

En aquests quasi onze mesos de l’any, la policia ha registrat 90 casos on un dels vehicles implicats era un patinet elèctric. En canvi, en 83 casos un dels implicats es movia amb una bicicleta. La resta d’accidents corresponen a xoc amb cotxes, motos, furgonetes, camions, autobusos i vianants implicats. D’aquesta manera, el 7,19 % d’accidents que hi ha hagut a la ciutat durant aquest any 2022 han tingut l’usuari d’un patinet elèctric implicat mentre que l’afectació d’usuaris de bicicletes ha correspost al 6,63% dels incidents.

Cap accident mortal

Dels 90 xocs amb patinets pel mig, en 65 ocasions hi ha hagut algun ferit lleu i en els 25 casos restants, no hi ha hagut cap persona ferida. Pel que fa als ciclistes, dels 83 accidents registrats, 48 han acabat amb algun ferit lleu i 30 no han tingut cap ferit. Mentre que en cap dels casos en què hi ha hagut un patinet elèctric pel mig hi ha hagut cap persona ferida greu, sí que hi ha hagut cinc casos de persones ferides greus en sinistres amb un ciclista implicat. En cap dels incidents hi ha hagut cap mort.

Fins no fa massa, la policia de Girona multava els usuaris del patinet elèctric que circulaven sense utilitzar un casc per al cap fent cas a l’ordenança municipal. Tanmateix, va deixar de fer-ho després que la Direcció General de Trànsit (DGT) publiqués que no la utilització del casc no serà un requisit obligatori per circular sinó una recomanació fins que s’especifiqui quin serà el tipus de casc homologat. Sis de cada deu multes que posava la policia a patinadors eren a persones que no duien el casc o no el portaven correctament posat. Tot plegat, malgrat diferents alertes en centres hospitalaris respecte a l’arribada de persones amb greus traumatismes al casc després d’accidents de circulació en patinet.

Es dóna la circumstància que els dos vehicles analitzats s’han de moure per carrils bici sempre que n’hi hagi. No obstant això, mentre que les bicicletes quan no hi ha carril bici poden circular per la calçada, no poden fer el mateix els usuaris que es mouen en patinet elèctric. Aquests tenen prohibit moure’s per la carretera, a excepció dels que tenen incorporat un seient, que són considerats com un ciclomotor. L’única alternativa és baixar del patinet i caminar per la vorera. De fet, per la vorera, ni els ciclistes ni els patinadors poden moure’s a sobre del vehicle.

Diferents campanyes

La massiva presència de patinets elèctrics a Girona va obligar l’Ajuntament a regular-ne el seu ús i a tirar endavant una campanya informativa abans d’iniciar una altra campanya, sancionadora. O bé perquè hi ha major informació o perquè hi ha menys zel policial, també han disminuït les multes a a nivell global. Fins al setembre d’aquest any s’havien posat 229 sancions, significant una reducció de gairebé el 60% respecte al 2021.