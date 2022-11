Els centres d'educació especial Font de l’Abella i Palau de Girona han estat els encarregats d'engalanar avui l'arbre de Nadal de la seu de la Generalitat, ubicat al vestíbul de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Per segon any consecutiu, l’acte de decoració s'ha dut a terme amb la participació d’entitats del tercer sector.

La delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, ha destacat que “amb iniciatives com aquestes volem donar importància al tercer sector i visibilitzar-lo" i ha posat el focus en l’objectiu d’obrir la seu de la Generalitat a la ciutadania. “Obrir la seu de les institucions a la ciutadania és el nostre deure i per això ens ho vam fixar com un dels objectius Generalitat Girona a l’inici de la legislatura" i ha afegit que "seguirem treballant en aquest sentit donant suport a les entitats del territori perquè tothom pugui sentir-se les institucions com a seves”.

L’any passat van col·laborar en la decoració de l’arbre de Nadal la Fundació els Joncs, el Grup Mifas, la Fundació Astres, la Llar Oxalis i la Fundació Ramon Noguera.