L’Ajuntament de Girona celebrarà el Dia Internacional de la Ciutat Educadora, que té lloc cada 30 de novembre, realçant els projectes de la ciutat que treballen per la pau i la generació d’oportunitats. Enguany, el lema de la jornada és «La ciutat educadora, ciutat de pau i oportunitats», el qual serà treballat durant tot l’any des de diferents entitats, administracions públiques i ciutadania, per reforçar aquesta temàtica a la ciutat. Per això, demà el Museu d’Història dels Jueus acollirà l’acte central del Dia Internacional de la Ciutat Educadora (18:00 hores). S’hi presentaran diferents projectes de la ciutat que treballen per la pau i la generació d’oportunitats per tota la ciutadania lligats a històries de vida.