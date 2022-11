El PSC reclama ha presentat un paquet de mesures per millora la gestió de l'aigua a Girona, davant l'estat d'alerta per la sequera. En aquest sentit, els socialistes proposen millores en la gestió, la reducció de despesa i l'augment de satisfacció en el servei.

Una altra de les iniciatives és tenir una xarxa potent de distribució d'aigua no potable a la ciutat, regenerada per reg i neteja. Per altra banda, també suggereixen millorar l'aprofitament i retenció de l'aigua gràcies a augmentar la superfície verda i natural a dins de l'entorn urbà.

Segons les dades de l'Observatori de l'Ajuntament de Girona, el consum d'aigua procedent de la xarxa de subministrament municipal que Girona destina a usos municipals és de 10,14 litres per habitant al dia. Una xifra, ha anat augmentant en els últims anys i per això, la portaveu socialista, Sílvia Paneque, lamenta que «a Girona, no hi ha hagut canvis ni inversions per a la tecnificació hídrica a l'última dècada» i per això, cal «actualitzar la gestió de recursos bàsics com l'aigua».

»