Tallen un tram del carrer Migdia durant una setmana per unes obres de sanejament

El tram del carrer Migdia entre Emili Grahit i la Creu estarà tallat a la circulació fins dilluns. En aquest cas, només els vehicles que es dirigeixin cap al centre de la ciutat es veuran implicats, mentre que la circulació serà normal per aquells que vinguin del centre. El motiu són unes obres de sanejament, que van començar ahir i que s’allargaran no més tard de dilluns, si no sorgeix cap imprevist.

L’àmbit d’actuació de l’obra és una rasa transversal al carrer Migdia que afecta el pas dels vianants i els dos carrils del costat oest. Ha estat l’Ajuntament de Girona que ha adjudicat aquesta obra menor de connexió de l’arqueta cega de l’escomesa d’aigües residuals ubicada al carrer de la Creu 33 – Migdia 32-34, a la xarxa de sanejament.

En concret, s’ha de connectar la canonada que passa per sota la vorera, amb una altra, més principal, que hi ha sota la calçada. Per això, ahir a la tarda els operaris ja estaven treballant a foradar la calçada amb una excavadora. Els obrers calculen que la profunditat del forat serà de dos metres i, en aquest sentit, tota la zona ha quedat vallada, perquè ningú s’hi pugui apropar.

Al mateix temps, les línies del bus urbà L1 i L11 també tindran afectacions a causa d’aquestes reformes. Per una banda, aquells que vagin direcció al centre es desviaran pels carrers Joan Balmes i Joan Maragall un cop hagin arribat a Emili Grahit. D’aquesta manera, l’aturada del carrer Migdia al costat del Col·legi La Salle en sentit centre de la ciutat quedarà anul·lada durant aquests dies. Tot i així, pels usuaris de l’L1 s’ha habilitat una aturada alternativa a la plaça Miquel Santaló, que ja és una aturada de l’L11. Ahir encara hi havia alguns usuaris desinformats que esperaven el transport públic al costat del centre acadèmic.

L’aturada que no es veu afectada és la que hi ha al carrer Migdia, just al tram entre Emili Grahit i la Creu perquè el sentit de l’aturada és l’oposat al qual s’ha tallat la circulació. Per altra banda, tot i està al costat d’on els obrers porten a terme les accions, el bus urbà es pot aturar amb normalitat.