Tres mesos d’obres a la rotonda d’accés a l’AP-7 a Salt per millorar el trànsit

La rotonda d’accés a l’AP-7 a Salt viurà tres mesos d’obres amb l’objectiu d’aconseguir l’esperada millora en la circulació en aquest punt. El Ministeri de Transport anunciava el 14 d’octubre l’inici dels treballs, però tanmateix, no va ser fins divendres quan es van començar els moviments. En els dos sentits del passeig Marquès de Camps -la via per entrada i sortida a Salt des de la rotonda- s’hi van col·locar uns cons i diferents blocs de formigó, i feien que només hi hagués un carril.

L’Ajuntament de Salt ha informat a través de les xarxes socials que aquesta mesura és un pas previ per començar amb la primera fase de les reformes. Els operaris iniciaran les accions en els pròxims dies. El consistori també ha informat que aquest procés tindrà una durada de tres mesos. Per tant, durant tot aquest temps el passegi Marquès de Camps només tindrà un carril per entrar i sortir de la rotonda. Els cons i els blocs de formigó es prolonguen durant una cinquantena de metres, després la circulació ja és per dos carrils.

Tot això, en una rotonda que sempre ha portat problemes quant a la circulació de vehicles. I és que l’enllaç de Girona Sud per sortir a l’AP-7 ja tenia dificultats anteriorment, quan l’autopista encara era de pagament.

Buscar alternatives

Ara, amb l’alliberament dels patges, és un dels que més ha notat l’increment de vehicles. Les hores punta són entre les vuit i les nou del matí, i entre les sis i les set de la tarda. En aquest sentit, s’hauran de buscar vies alternatives mentre s’executin les reformes, sobretot, en hores punta. Una d’aquestes alternatives podia ser l’avinguda de la Pau.

El Ministeri de Transport és conscient d’aquests problemes de circulació en aquesta connexió entre l’enllaç Girona Sud de l’AP-7, la carretera C-65 i el vial d’accés a Salt. Per això, va decidir posar-se mans a les obres i iniciar unes reformes per tal que els vehicles es puguin estalviar passar per la rotonda i reduir les cues. En aquest cas, s’incorporaran carrils segregats de gir directe des de la C-65 cap a Salt i des d’aquesta localitat cap al ramal d’accés a l’AP-7, mitjançant l’ampliació de l’actual plataforma.

També s’incorporarà un carril segregat al perímetre exterior de la rotonda des de l’AP-7 fins a la carretera C-65. D’aquesta manera, els vehicles podran entrar i sortir de l’autopista sense haver de passar necessàriament per la rotonda, que és on es formen les cues. A part de tot això, també es preveuen millores en la calçada i en el drenatge, així com la renovació de la senyalització vertical i marques viàries, noves barreres de seguretat i l’adequació de la il·luminació a les noves característiques de la rotonda i els seus accessos. Tot això costarà a uns 1,4 milions d’euros.

Segona fase: Rotonda petita

Segons apuntaven fonts del Ministeri de Transport, aquesta remodelació hauria d’estar acabada durant el primer trimestre de 2023. Tanmateix, caldrà veure si es compleixen aquests terminis, ja que la primera fase d’obres al passeig Marquès de Camps preveu allargar-se durant tres mesos. Després, encara faltaria una altra fase, que consisteix a fer més petita la rotonda, per poder fer tots aquests carrils segregats i millorar la circulació.