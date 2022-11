La botiga de joguines i regals Juper de Jaume I de Girona tancarà per jubilació després de 48 anys

La botiga de joguines i regals Juper, a la Gran Via de Jaume I de Girona, tancarà les portes passades les vacances de Nadal. Abaixarà les persianes després de quasi mig segle d’existència. Els qui han estat els seus responsables durant dècades, Núria Peradalta i Salvador Juhé, posen punt final a un establiment d’èxit perquè es jubilen. Aquests dies encara s’hi poden comprar cotxes petits, peluixos, disfresses i tota mena d’elements decoratius per Nadal, com ara tions, fanalets, estrelles d’orient, boles o trencanous entre d’altres.

L’establiment va començar a funcionar com a quiosc, papereria i venda de joguines l’any 1974 i sota el nom de Can Callicó perquè la van obrir conjuntament Assumpció Callicó i el seu fill Salvador Juhé. Ja hi ajudava qui seria l’esposa de Juhé, Núria Peradalta. Els dos posteriorment rebatejarien el negoci com Juper, agafant les primeres lletres dels cognoms d’ambdós.

Emplaçats en una ubicació estratègica comercialment infal·lible, a la Gran Via de Jaume i, a tocar del Carrer Nou i de la plaça Marquès de Camps, han estat un lloc fix per molts clients però també per molta gent de pas. «És una ubicació clau», admet Juhé que assegura que «si tot això que venem aquí ho venguéssim cent metres més enllà ja no hi seríem».

El secret de la pervivència

En aquest sentit, exposa que l’obertura de grans cadenes de joguines o de franquícies no els ha afectat de cap manera. «Som una botiga molt de pas. De pica-pica. Ens hem limitat a vendre productes de menys de vint euros», detalla. És un dels secrets de l’èxit i de la pervivència de la botiga: «Si un nen vol un regal, si està a la botiga amb els pares, veuen que baixa de vint euros i el compren. No van a un gran establiment a comprar un joguet de cinc euros».

Juhé assegura que el darrer dia no se li posarà la pell de gallina:«Fa uns anys que no hi estic tan implicat. Ho tinc assumit», assegura. A la seva dona sí que li brillen els ulls quan se li comenta com serà aquest pròxim 5 de gener. «Érem nòvios amb en Salvador i la família em van acollir molt bé», explica. Recorda que obria cada dia cap a les set del matí i venia els diaris pels bars i pels treballadors dels bancs. Per l’establiment hi ha passat molta gent: Gerard Quintana, el Màgic Andreu i polítics de renom tots els colors i èpoques. Núria Peradalta indica que han tingut client amb alt poder adquisitiu i també amb pocs recursos. «Venien nens que volien un fanalet i els pares no hi arribaven. El nen marxava plorant i nosaltres sortíem tot darrere amb una bossa i dèiem que havia sigut un patge i li regalàvem», afirma. «Sempre hem ajudat, mai hem tingut fal·lera pel diner», insisteix. De fet, excedents de campanyes de Nadal anaven a la Creu Roja, i de palmes i palmons - un dels grans èxits de la botiga-, es donaven a parròquies. Les palmes i palmons, una de les grans reclam de la botiga es compraven a Elx. «On els comparem ara?», ja es pregunten alguns clients. Molts productes de Nadal s’adquirien en fires especialitzades a Frankfurt.

La botiga del carrer Séquia, segueix

En els darrers temps, la botiga l’havien estat portant la filla Marta Juhé amb el seu marit, Josep Guinó. Ambdós són els responsables de la botiga Juper Detalls, actualment al carrer Sèquia i que continua amb la seva oferta de productes especialitzats en casaments, batejos, comunions i festes i amb l’elaboració de productes adaptats al consumidor.