L’Ajuntament de Canet d’Adri ha rebut dues línies de subvencions dels fons europeus Next Generation per import total de 1.017.442,03 euros per les obres de rehabilitació de l’edifici La Sala de Canet i per l’obra de millora de la xarxa d’aigua potable municipal.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha atorgat provisionalment la subvenció de 643.193,90 euros en la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública (Programa PIREP) en què es va sol·licitar la rehabilitació de l’equipament públic La Sala de Canet, amb un pressupost de 810.322,48 euros. Aquest edifici, antigament destinat a la restauració, va ser adquirit per l’Ajuntament a final de l’any 2020 i gràcies a aquesta subvenció es podrà tirar endavant una rehabilitació integral i energètica de tot l’edifici. Es preveu destinar aquest equipament a usos lúdics i educatius, amb possibilitat d’escola rural. L’altra subvenció ha estat atorgada provisionalment pel Departament de la Presidència de la Generalitat en la convocatòria de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees Next Generation, per un import de 374.248,13 euros. L’Ajuntament havia sol·licitat l’obra de renovació de 3.969 metres lineals de xarxa d’aigua donat que es tracta d’una infraestructura creada fa més de 30 anys que presenta moltes fuites d’aigua. Amb aquesta obra pressupostada en 573.444,37 euros es pretén un estalvi d’aigua de més d’un 20 per cent. Pressupost municipal de 700.000 euros Per un municipi petit com és Canet d’Adri, de 760 habitants, amb un Pressupost General pel proper exercici 2023 de 708.435 euros, tirar endavant aquestes dues inversions d’aquesta magnitud és un gran repte econòmic i també de recursos humans i materials, segons han apuntat fonts municipals. L’Ajuntament compta amb la col·laboració econòmica i de suport tècnic de la Diputació i el Consell Comarcal. Per a municipis petits com el de Canet d’Adri «és important saber que hi ha el recolzament ferm d’aquestes institucions», han indicat les mateixes fonts.