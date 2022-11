Guanyem demana uns pressupostos participats per als barris de Girona. Lamenten que durant l’actual mandat perquè l’últim cop que es va portar a terme aquest procés va ser abans de les eleccions municipals de 2019. El consistori portarà en el ple d’aquest mes la votació d’un nou reglament després d’iniciar-se un procés de reformulació a causa de la baixa participació.

Tanmateix, això no convenç al grup perquè creuen que aquesta proposta «és poc ambiciosa i no ha incorporat cap de les propostes que vam fer arribar», explica el regidor, Xavier Villareal. I és que dues de les propostes que havia fet Guanyem, no es contemplen en aquest nou pla del consistori. El partit havia demanat que el procés participatiu fos cada dos anys, i el govern contempla fer-los cada quatre. Per altra banda, no estan previstes audiències públiques que permetin retre comptes i explicar a la ciutadania els processos i l’estat dels projectes, com havia demanat la formació.