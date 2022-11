Girona tornarà a viure un Nadal normal després de dos anys de pandèmia. Per això, s'han recuperat moltes de les activitats que es feien per les festes d'enguany i, entre elles, destaca una gran quantitat d'esdeveniments relacionats amb dels elements característics de Nadal, el tió, que inundarà els carrers de la ciutat. Ho farà «de punta a punta», perquè visitarà molts barris, explicava la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori, Mª Àngels Cedacers, en la presentació de les activitats nadalenques aquest matí.

L'acte principal serà «La Festa del tió», que se celebrarà el 10 de desembre a la tarda als Jardins de les Pedreres. L'activitat arrancarà amb diferents tallers per crear un tió. Sigui per fer-lo i emportar-se'l a casa en el format tradicional, o també com un imant, a més, d'altres tallers per elaborar diferents decoracions del tió. També es farà una xocolatada popular i una actuació musical a càrrec del grup Ding Dang Rock. Aquesta és una festa que ha «vingut per quedar-se» i té la intenció d'arribar a tota mena de públic. L'any passat, ja es va fer una prova pilot situant una rampa a l'escenari perquè els infants amb dificultats de mobilitat poguessin accedir-hi a fer cagar el tió. Tanmateix, aquest any «serà més visual», apuntava Cedacers, afegint que totes les activitats volen ser «inclusives i accessibles».

A banda d'aquest acte principal també se'n faran altres a diferents barris de la ciutat. El tió arribarà a Vila-roja, Can Gibert del Pla, Devesa-Güell, Santa Eugènia, Pont Major i Palau-sacosta. Mentrestant, també es faran diferents tallers a Germans Sàbat, Santa Eugènia, Vila-roja, Montilivi, Can Gibert del Pla i Torre Gironella, a més d'altres activitats que acollaran altres indrets de la ciutat.

Una altra de les activitats per excel·lència del Nadal a Girona és l'exposició de pessebres de la Carbonera, que aquest any arriba a la seva 75a edició. La mostra donarà el tret de sortida el pròxim 17 de desembre, a les 19:30h, en un acte que serà especial per Jordi Dalmau, el membre més veterà de l'Associació de pessebristes de Girona, que aquest matí ha acompanyat a la regidora en la presentació de les activitats nadalenques que es faran a la ciutat. La regidora ha destacat que «volem agrair-li la seva perseverança» i, per això, se li farà un petit homenatge. L'exposició de pessebres estarà oberta fins al 15 de gener -menys el dia de Nadal- entre les 17h i les 20:30h.

Tanmateix, aquest no serà l'únic pessebre que es podrà veure a Girona durant aquestes festes. L'entrada de l'Ajuntament també en tindrà un que es podrà visitar entre el 15 de desembre i el 7 de gener. Per fer-lo, es comptarà amb la col·laboració de la Junta de Confraries de la ciutat i, de fet, avui ja es podia veure «alguna insinuació» d'aquest pessebre, «que es farà realitat». Per altra banda, el Concurs de Pessebres canvia de format en la seva 33a edició. Enguany, es farà de forma virtual, i les diferents famílies, entitats o col·lectius podran enviar les seves fotografies fins al 27 de desembre. Llavors, un jurat decidirà els guanyadors, que es publicaran el 6 de gener, mentre que el 9 del mateix mes s'entregaran els premis, tres per categoria.

Els tions i els pessebres es complementaran amb altres activitats que organitza l'Ajuntament per Nadal. Entre elles, la visita a sis museus de la ciutat, la pista i el tobogan de gel o les cercaviles i passejades.