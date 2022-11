El porta a porta eleva al 87% la recollida selectiva a la comarca del Gironès

Èxit del servei porta a porta des que es va començar a implementar a diferents municipis del Gironès ara fa un any. Aquesta xarxa, gestionada pel Consell Comarcal, ha elevat la recollida selectiva bruta a un 87% de mitjana entre desembre de 2021 i setembre d’enguany. Ho ha fet, a més, aconseguint una alta participació en totes les localitats i establint una mitjana de 83,8% de compromís per part dels habitants.

Els últims municipis de la comarca en unir-se al servei van ser Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter. Això era el passat 1 de maig. Els primers van ser Aiguaviva, Campllong i Sant Gregori. Demà, farà un any d’això. Després s’hi van afegir Fornells de la Selva, Llambilles i Quart -el març-, i Bescanó, Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià i Sant Joan de Mollet -l’abril-. En total, són 14 els municipis del Gironès que formen part d’aquesta recollida selectiva.

La valoració després d’un any és «molt positiva», comenta el president del consell, Quim Roca. Les dades així ho corroboren perquè un cop les últimes localitats van entrar dins aquest servei, la recollida selectiva bruta sempre s’ha mantingut estable. Des de març fins a setembre, l’últim mes en el qual es tenen estadístiques, es ronda el 85% de recollida selectiva. Sí que és cert que la participació ha baixat des del maig fins al setembre, del 86,5% al 77,6%, però continua sent alta. «S’ha fet una bona feina», apuntava Roca i, tot i que «s’ha de seguir treballant per millorar les dades».

D’aquesta manera, s’ha aconseguit reduir un 80,8% els residus que es destinen a l’abocador. El setembre de l’any passat van ser 639,18 tones les que es van acabar llançant en aquest espai, mentre que el setembre d’enguany només n’han estat 122,34 tones. Per altra banda, també hi ha hagut un increment significatiu de la recollida selectiva de la matèria orgànica. En concret, s’ha doblat en l’últim any, amb 129,3 tones el setembre de 2021 i 262 tones en el mateix mes d’aquest any.

Amb aquestes dades, tot apunta que es podrà assolir l’objectiu d’Europa per a l’any 2035, que és un 65% de reciclatge. El president del Consell Comarcal afirma que sense el servei «estàvem estancats» al voltant del 40%. Un altre dels propòsits és reduir fins al 10% els residus que es poden destinar a l’abocador.

El setembre, els municipis adherits al pla amb una participació més alta eren Quart i Sant Gregori, amb un 86%. Mentrestant, Juià només tenia un 48% de participació, amb una caiguda significativa des que es va implantar el servei al poble, l’abril, quan va tenir el 83% de compromís. Per altra banda, Llambilles és l’indret on la recollida selectiva és més elevada (92%), tot i que Sant Joan de Mollet tampoc es queda curt (90%). Tots els municipis que formen part del pla superen el 80%.

Cassà, el pròxim

Actualment, hi ha 18 municipis gironins que tenen aquest sistema de recollida, tot i que Vilablareix, Celrà, Llagostera -amb un 75% de la població que pot disposar del servei- i la vall de Sant Daniel, a Girona, no són gestionats pel Consell Comarcal. Tanmateix, Quim Roca obre la porta als 27 municipis de la comarca a adherir-se al servei, tot i que declara que també «depèn de contractes».

De totes maneres, Cassà de la Selva està ultimant els detalls per poder tenir servei de recollida porta a porta a la seva localitat. Ara com ara, s’ha començat a estudiar com s’aplicarà el pla. El cas de Cassà, però, és una mica complex. Primer, perquè seria el municipi gironí més gran en implementar el servei, amb els seus 10.600 habitants. A més, el servei de recollida d’escombraries és el mateix que porta a terme la neteja, per la qual cosa, s’ha hagut de fer una liquidació del contracte vigent amb l’empresa que feia aquest manteniment per poder adherir-se al porta a porta. L’alcalde, Robert Mundet, apunta que «l’any que ve això ha de ser una realitat», tot i que no posa cap data.