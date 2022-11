L’Ajuntament de Vilablareix ha rebut una subvenció de 214.252,40 euros per part l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per instal·lar plaques solars a tres edificis del poble. L’objectiu de tot plegat és arribar a produir com a mínim la mateixa energia que consumeixen tots els equipaments municipals i l’enllumenat viari.

Actualment, ja hi ha panells fotovoltaics al Casal de la Gent Gran, l’Ajuntament i el pavelló. En aquest sentit, s’ha confirmat que les reduccions d’energia són del 40% a l’Ajuntament i un 25% a l’edifici del Casal de la Gent Gran. Ara, aquests equipaments es col·locaran a la llar d’infants (41.956,90 euros), a la sala Polivalent (80.487,50 euros) i al pavelló (91.808 euros). Els tres equipaments arribaran a un màxim de 290 kWp. «La intenció de l’Ajuntament és aprofitar-les per a compensar consums d’altres equipaments municipals i també que els propis veïns puguin aprofitar els excedents que tinguem d’aquestes instal·lacions per reduir la seva factura elèctrica, com ja s’està fent a altres municipis» explica el regidor d’urbanisme i infraestructures, Pau Rovira.