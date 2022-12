El claustre de la Universitat de Girona ha avalat aquest matí la gestió del rector Quim Salvi en el seu primer any de legislatura després de ser reelegit l’any passat i ha aprovat el seu informe anual. Aquestes, contemplaven les 136 accions que s’han portat a terme el 2022. L’informe ha rebut el suport del 71,25 dels vots emesos. En total, van ser 80 persones del claustre les que han donat la seva opinió, i 57 han votat a favor, 11 en contra i 12 es s'han abstingut.

Així mateix, tal com preveuen els Estatuts de la Universitat, l’informe del rector també està acompanyat per un resum de l’activitat docent i de recerca i de les línies generals del pressupost, la programació pluriennal i la memòria econòmica. Quim Salvi es va adreçar al Claustre -compost per 186 membres- per retre comptes de l’acció de govern d’aquest 2022. Ho feia «perquè ho preveu la normativa», deia, i també perquè, un cop fent el balanç anual «s’obre una oportunitat de diàleg entre el govern i els claustrals».

El llarg de l’any el pla de govern de la UdG ha dut a terme 136 iniciatives en els àmbits d’innovació, de les persones i de l’impacte del centre acadèmia. El rector, Quim Salvi, afirmava que el nombre d’accions realitzades era «molt important». En aquest sentit, destacava aquelles que havien posat èmfasi en «la innovació com a eina per modernitzar la universitat i adaptar-se als nous reptes». Totes elles, havien estat dutes a termes «pensant amb les persones que formen part de la comunitat universitària».

Quim Salvi va ser escollit per primer cop rector de la UdG l’any 2017. El novembre de l’any passat, va ser elegit per segona vegada després d’acabar la primera legislatura, i creu que amb aquests cinc anys ja ha agafat prou «experiència». Per això, encara aquest segon mandat «amb força, responsabilitat i compromís». Salvi també apunta que «tenim un programa de govern que ens estimula per millorar la universitat».

De cara al 2023, el rector apunta que es farà camí amb el campus de salut. També, un cop s’hagi avançat amb l’interinatge es posarà sobre la taula el relleu generacional. De totes maneres, també remarca que moltes de les accions realitzades aquest any «tindran continuïtat» el 2023. «Mantinc intacte l’entusiasme», sentenciava Salvi.