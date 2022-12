La Generalitat a Girona i la Diputació de Girona han commemorat l'any Nativitat Yarza Planas en record de la primera alcaldessa de Catalunya amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. L'acte, que ha comptat amb la participació de la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral i Olivé, i la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, Maria Puig i Ferrer, s'ha dut a terme al Vestíbul Institucional Narcisa de Caramany i Fontdevila de la seu de la Generalitat a Girona.

Durant l'acte s'ha dut a terme la ponència: 'Som més que un cos: pressió estètica i el focus a les dones de l'entorn polític', a càrrec de Micaela Álvarez Moreira, psicòloga experta en gènere i diversitats; i una taula rodona sobre dones i espais de poder, moderada per la comissària de l'any Nativitat Yarza, Carme Porta, i que ha comptat amb la participació de la delegada del rector per a la igualtat de gènere a la UdG, Anna Maria Pla; l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó; la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Belén López; i la cap de projectes en l'àmbit de l'empresa d'inserció a Càritas Diocesana de Girona, Anna Maria Güell.

En la seva intervenció la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral i Olivé, ha volgut reivindicar el fet de dur a terme «polítiques històriques a l'alçada de les dones que ens precedeixen». I ha explicat que «és essencial recuperar referents destacables i reivindicar figures de dones pioneres, com la Nativitat Yarza Planas o l'Esperança Bru Oller, que vam homenatjar fa unes setmanes aquí, perquè visibilitzar-les ens empodera». «Ens queda feina per fer per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones, però si continuem treballant plegades en la transformació feminista, aconseguirem construir una societat millor i més lliure per a tothom», ha afegit Cañigueral.

Finalment, la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona i presidenta delegada de Dipsalut, Maria Puig i Ferrer, ha conclòs afirmant que «crec que avui sortim d'aquí sabent més coses de la figura de la primera alcaldessa i del seu activisme a favor de les dones. Però, sobretot, crec que sortim amb més força, amb l'energia renovada: per haver pogut constatar, un cop més, que estem unides en aquesta lluita pels nostres drets i que estem decidides a continuar sumant esforços per avançar cap a la societat que desitgem i necessitem, una societat més igualitària, més justa».

En el marc de la commemoració, de l'1 de desembre fins al 30 de desembre es podrà veure a la façana de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la seu de la Generalitat a Girona la mostra itinerant de petit format, 'Any Nativitat Yarza Planas', que dona a conèixer la figura de l'alcaldessa. L'exposició és a càrrec de l'Institut Català de les Dones del Departament d'Igualtat i Feminismes, que organitza els actes commemoratius arreu del territori.