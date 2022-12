Creix la tensió entre treballadors i govern per les protestes diàries a l’Ajuntament

«Madrenas, Madrenas, caga les peles!» es podia llegir en un cartell de la protesta d’un grup de treballadors de l’Ajuntament de Girona que ahir al matí protestaven a la plaça del Vi. Els empleats envoltaven un tió que servia com a reclam per a la seva reivindicació i salarial que ja fa mesos que s’allarga. Tot plegat després d’una darrera reunió de la Mesa de Negociació d’on els representants sindicals (Intersindical-CSC, CC.OO, UGT i CSIF) no en van sortir satisfets. De fet, fruït d’aquesta última trobada, s’ha produït un increment de tensió entre les dues parts, que no han afluixat les seves posicions.

Pel mig, a més a més, s’han posat sobre la taula alguns requeriments del govern cap als treballadors que protesten cada matí, que no han agradat al col·lectiu afectat. Se’ls hi ha recordat que no poden tirar petards amb l’advertència que la policia identificarà les persones que en tirin i se’ls hi ha recordat que «no es pot accedir a les instal·lacions de la corporació per a manifestar-s’hi». Un grup d’empleats, sobretot treballadors de les brigades i agents de la policia municipal però també d’altres àrees, continua sense l’augment de sou que sí que s’aplicarà a altres companys, i es manifesta diàriament a la plaça del Vi, a les deu del matí, sota el pretext que és l’hora d’esmorzar per reivindicar allò compromès. Durant la protesta solien entrar al pati interior de l’edifici consistorial.

A més a més, des del govern, s’ha indicat que el temps permès per esmorzar són 25 minuts i que s’ha de fitxar de manera adequada i s’ha explicat que les sol·licituds per manifestar-se s’han de tramitar a través d’una petició o d’alguna manera prevista a la normativa que ho regula.

Els treballadors segueixen demanant l’increment de salarial pactat i aprovat després de la Valoració dels Llocs de Treball i el govern manté que ha fet tot el que està al seu abast legal. Ara, aquest seguit de requeriments cap als treballadors han estat enteses pels sindicats com a «amenaces» i un intent de coartar «la llibertat d’expressió i manifestació del personal municipal», segons han explicat en una carta dirigida a tots els treballadors de l’Ajuntament. Exigeixen una «disculpa «pública» de l’equip de govern i adverteixen que en lloc de desanimar-los «ens anima a buscar noves vies imaginatives per continuar endavant amb més força que mai».

També expliquen que davant de les «traves» que s’estan posant» per poder assistir a les protestes diàries en format d’esmorzars, es convertiran en «assemblees diàries» a la plaça del Vi que convocarà, de moment, la Junta de Personal. En aquest sentit, els sindicats recorden que el conveni estableix 18 hores s’assemblea anual per cada òrgan de representació (comitè i junta) i 18 hores a cada secció sindical, «essent el dret de cada treballador a assistir a quantes vulgui». Finalment els sindicats exposen: «Continuarem fent protestes eixordadores» i recomanen als treballadors a «portar taps per a les orelles».