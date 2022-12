Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van detenir ahir un operari de col·locació de tendals que robava joies a les cases on treballava i les revenia.

Els agents el van enxampar després d'actuar a Fornells de la Selva i investiguen si el detingut hauria robat en uns 30 de domicilis. Els policies han pogut indagar que ha revenut joies per valor de 9.000 euros en botigues de compravenda de Girona, Platja d'Aro i Blanes.

L'arrestat és un home, de 36 anys i sense antecedents, a qui de moment acusen de ser presumpte autor d’un delicte de furt. I és que la policia no dona la investigació per tancada a l'espera localitzar més víctimes de les sostraccions de joies o altres botigues de compravenda on el detingut hagués efectuat altres transaccions.

Tot el cas es va poder destapar després que els mossos de la comissaria de Girona van saber que el dia 17 de novembre s’havien robat joies i un rellotge de l’interior d’una casa de Fornells de la Selva. Després d’estudiar els indicis, els agents van comprovar que el dia del furt hi havien estat treballant uns operaris d’una empresa de tendals.

Davant la sospita que algun dels treballadors hagués estat l’autor del furt de les joies es va iniciar la investigació per intentar esbrinar-ne l’autoria i intentar recuperar les joies robades.

Les indagacions van portar als policies fins a una botiga de compravenda d’or de Girona on s’havien venut unes arracades d’idèntiques característiques que les robades.Les evidències i la investigació es va centrar en un dels treballadors de l’empresa qui havia venut les joies.

També van saber que aquest operari havia realitzat gairebé una trentena de transaccions amb diferents joies, suposadament robades de diversos domicilis on ell havia anat a treballar. Segons han pogut acreditar fins ara els investigadors, el lladre hauria venut un total de 29 joies en una botiga de compravenda d’or de Girona, tres en una de Blanes i una a Castell-Platja d’Aro. El valor total de les joies venudes ascendiria a uns 9.000 euros.

Gràcies a la col·laboració de l’empresa i el treball policial, la investigació es manté oberta.