L'Espai Gironès celebra a partir d'avui la dotzena edició de la campanya solidària de Nadal. Enguany, tots els fons recaptats aniran destinats a la Fundació SER.GI i en ajudar als joves en situació vulnerable. Per això, s'ha instal·lat davant l'entrada del centre comercial -a la zona d'aparcaments- una pista d'inflables de 32 metres perquè els visitants hi puguin accedir fins al pròxim 5 de gener amb un preu de dos euros. A part, al costat del circuit també s'han col·locat diferents estands amb decoració nadalenca on també es poden comprar diferents productes, com llaminadures o crispetes, i els diners recaptats també es destinaran a la Fundació SER.GI.

Més concretament, tot el que s'aconsegueixi al llarg d'aquesta campanya solidària de Nadal anirà destinat en ajudar als joves de més de 16 anys en situació de vulnerabilitat i exclusió. En aquest sentit, els diners seran per la iniciativa microBeques, per ajudar a aquelles persones que ho necessitin en poder-se continuar formant. I és que la fundació ha detectat que hi ha alguns joves que tenen dificultats per portar a terme el seu projecte formatiu, tot i que de ganes no en falten. Tanmateix, no tenen els recursos necessaris per fer-ho. Per exemple, no poden pagar la matrícula, el transport en cas d'estudiar a un altre municipi o diferent material que requereixen els estudis.

«L'eix de l'educació és clau per avançar i estabilitzar projectes de vida», apuntava el patró de la Fundació SER.GI, Albert Quintana. També explicava que l'objectiu principal de la iniciativa microBeques «és donar continuïtat en els joves de 16 anys». Actualment, la fundació té entre 150 i 200 joves que estan en procés de formació, dels quals entre 30 i 50 tenen el suport de les microBeques.

En tot cas, s'espera que amb els diners recaptats amb aquesta campanya es puguin ajudar a més joves a continuar formant-se. Tot i així, el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, afirma que no s'han marcat una xifra com a propòsit. L'any passat, es van aconseguir uns 10.000 euros i «si aquest any són més, millor». Jordà també lamentava que «la situació actual, lluny de millor empitjora» i, per això, «volem col·laborar en la reducció de discriminacions i desigualtats socials i educatives». El gerent de l'establiment també explicava que, el que l'havia sorprès més en anys anteriors era que, tot i que el preu és de 2 euros, algunes persones aportaven una mica més. Fins i tot, algunes no volien participar en l'activitat, també aportaven el seu donatiu. «Tant de bo la solidaritat gironina no fos només per Nadal, sinó tot l'any».

Des de 2011 l'Espai Gironès porta a terme aquesta campanya solidària de Nadal, amb els diners recaptats que sempre han anat destinats a alguna fundació diferent, com pot ser UNICEF o Càritas. I sempre ha comptant amb l'apadrinament d'una celebritat. El primer va ser Joan Roca, i aquest any és el torn del CPA Girona. La seva coordinadora, Nuri Soler, declarava que en el seu club «els valors van per davant del resultat» i que, amb aquesta iniciativa «podrem millorar el futur de molts joves».

La campanya de solidària de Nadal de l'Espai Gironès ha començat avui i durarà fins al pròxim 5 de gener. L'horari d'obertura del circuit d'inflables serà de les 11h fins a les 14h i de les 16h fins a les 20h, exceptuant el 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, que serà d'11h a 18h.