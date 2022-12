L'activista i pedagog Sebas Parra ha mort als 76 anys. Parra havia estat un dels puntals de l’ensenyament d’adults amb un compromís polític gran com un puny tancat.

El febrer de 1976 van començar les classes per a adults a Salt i Sebas Parra s’hi va incorporar el setembre del mateix any. El 1981, amb la convocatòria de les primeres eleccions democràtiques, va començar a configurar l’actual xarxa d’escoles d’adults.El 1994 es va oficialitzar l’Escola d’Adults de Salt. Tanmateix, tal com reflecteix "l'Atles literari de Salt", quan només tenia nou anys i mentre preparava l’examen d’ingrés al batxillerat, ja havia col·laborat amb el seu mestre per donar classes a treballadors.

Sebas Parra, així com tot l’equip i alumnes de l’Escola d’Adults, va implicar-se a fons en la lluita per la independència de Salt. També va participar en la creació a Santa Coloma de Farners, de l’escola Samba Kubally, per a l’alfabetització d’immigrants africans, ha treballat amb el GRAMC (Grups de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals), promou a Salt una comissió d’agermanament amb el municipi nicaragüenc de Quilalí.

Va ser professor associat dels Estudis d’Educació Social de la Universitat de Girona, i va treballar en l’equip promotor de la Universitat Popular Alternativa (UPA).

En un acte celebrat a finals de setembre d'aquest any, el seu company en l'educació d'adults Joan Colomer el va descriure com «un mestre teixidor de complicitats». Era un acte per presentar un llibre que recollia articles que Parra havia publicat al diari El Punt i que es va convertir en un homenatge cap a ell, que va seguir l'acte en línia des de casa seva. Durant l'acte se'l va descriure com «tossut» i «mesell» o «tendre».

Parra va col·laborar en nombrosos mitjans d’educació locals, com Ràdio Salt, la revista La Farga, Ràdio Girona, El Dimoni o l’antic suplement l’Aula, de Diari de Girona. L'activista cultural eugenial Manel Mesquita el va descriure com a «prolífic i transparent» i va destacar la seva capacitat de lectura, anàlisi reflexió.