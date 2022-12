Dues experiències gironines han estat guardonades en els Premis Zero Project, els més prestigiosos del món de la discapacitat internacionalment. Es tracta de la xarxa d'habitatge de Support-Girona, una organització dedicada al suport jurídic i social de persones i de l'Espai Obert, un projecte comú entre el mateix Support-Girona i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), que és l'empresa pública sanitària de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines. Aquestes dues han estat les úniques experiències guardonades a tot Catalunya per aquests premis de l'organització austríaca Essl Foundation, que treballa per difondre solucions innovadores per persones amb discapacitat.

L'Espai Obert és un servei alternatiu als recursos existents dirigit a persones amb una discapacitat psicosocial i en situació extrema d'exclusió social. Està pensat per reduir tant l'estigma com les barreres que s'interposen en la inclusió social i comunitària de les persones, la major part de les quals no tenen cap suport familiar o social ni tampoc recursos econòmics i normalment es troben vivint al carrer. La cap de Rehabilitació Psiquiàtrica de l'IAS, Cristina Gisbert explica que «és una eina real de recuperació de la vida d'aquestes persones que, en massa ocasions, no confien que se'n sortiran».

La innovació del servei està en la metodologia d'intervenció. «Partim de la baixa exigència i això vol dir que l'única norma que tenim és el respecte als companys i als professionals», explica la directora tècnica de Support-Girona, Glòria Cerrato. «No jutgem, ni imposem res, sinó que tractem de garantir un entorn segur i recurrent en què la persona vegi cobertes les seves necessitats bàsiques d'higiene i alimentació i agafi confiança». Un cop assolida aquesta primera fase, es treballa el desenvolupament d'habilitats per al benestar personal, la socialització i la confiança de les persones en altres recursos de la xarxa de salut i social del territori.

El servei està obert de vuit del matí a vuit del vespre, de dilluns a divendres, i algunes hores durant el cap de setmana. En dos anys ha atès més de cent persones que han pogut anar-hi a menjar, fer la bugada i la higiene personal o disposar d'espais per relacionar-se i descansar. Fonts d'Espai Obert destaquen haver aconseguit fer seguiment de la medicació dels usuaris a més de disminuir els ingressos urgents a les unitats de psiquiatria i fomentar els hàbits saludables i la socialització. A més, asseguren que la major part de les persones que han decidit utilitzar el servei han aconseguit passar d'estar sense sostre a viure en un habitatge digne.

Aquest model d'intervenció pioner és una de les eines que es desplegaran a Catalunya en el procés de reconversió i transformació de l'hospitalització psiquiàtrica de llarga estada amb unitats funcionals de recuperació i projecte de vida basades en l'experiència d'èxit de les comarques gironines, en què l'any 2004 es va tancar la llarga estada psiquiàtrica a l'antic Hospital Psiquiàtric de Salt (Gironès), generant una xarxa de serveis de salut mental i d'addiccions comunitària, amb recursos alternatius.

Xarxa d'habitatge

La xarxa d'habitatge de Support-Girona, que compta amb el suport de professionals de l'IAS, ofereix des del 2018 alternatives d'habitatge a les persones acompanyades en situació de sensellarisme o sense un recurs residencial adequat. L'objectiu és fomentar la seva inclusió en la comunitat i vida independent, d'acord amb les seves preferències. Per això, d'una banda, s'ocupa de la provisió d'habitatge i creació de grups de convivència i, de l'altra, de buscar diferents serveis i programes de suport a domicili.

A més, es treballa en el pacte de convivència per ajudar al fet que s'estableixin relacions satisfactòries i a prevenir situacions conflictives. «El pacte és la clau», assegura la directora tècnica de Support-Girona. «Nosaltres no gestionem pisos. El contracte de lloguer, per exemple, va a nom de les persones que viuen en l'habitatge i si per qualsevol causa una de les persones que hi conviu decideix canviar de pis, el suport que li donem va amb ella, no es queda a l'habitatge. De la plaça lliure se'n podrà beneficiar una altra persona, amb un altre suport, el seu», detalla Cerrato. Des que es va posar en funcionament, ha ofert llar i suport a més de 100 persones.

Zero Project

L'equip de Support-Girona i de l'IAS presentaran ambdues experiències al món en l'acte oficial de lliurament dels premis, que es farà al febrer en el marc de la conferència anual internacional de Zero Project, a l'oficina de Nacions Unides, a Viena. L'esdeveniment reuneix experts de 50 països i més de 400 delegats per compartir pràctiques i projectes que ajudin a avançar cap a un món sense barreres.

Zero Project és una iniciativa de l'organització austríaca Essl Foundation, centrada en els drets de persones amb discapacitat. És un projecte que actua com a plataforma de difusió de les solucions més innovadores i efectives als problemes a què s'enfronten cada dia les persones amb discapacitat. L'objectiu final és avançar cap a un món sense barreres i inclusiu. Aquest projecte compta amb una xarxa de més de 4.000 experts a 170 països que busquen i identifiquen les polítiques i pràctiques més innovadores per millorar la vida d'aquestes persones. Un cop triades, Zero Project les mostra al món en la trobada anual que organitza a Viena.

L'Espai Obert, que ha tingut la col·laboració de la Fundació La Caixa i el Dipsalut per a la seva posada en marxa, ja va rebre l'any 2021 el Premi a la Innovació de l'EASPD (Associació Europea de Proveïdors de Serveis Socials a Persones amb Discapacitat) amb què es reconeixen les pràctiques europees innovadores per a la inclusió social de les persones amb discapacitat.