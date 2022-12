Gemma Geis i Carreras ha estat escollida per aclamació cap de llista de Junts per Girona a les pròximes eleccions municipals, en l'assemblea d'afiliats i afiliades del partit que s'ha fet aquest divendres al vespre. La nova alcaldable de la capital gironina s'ha mostrat «agraïda per la confiança i el suport» de les persones que l'han encoratjat a «liderar un projecte de ciutat ampli», que «posi l'accent en les persones que hi viuen i les seves oportunitats de futur».

«Compto amb la il·lusió, el compromís i la força de les persones que m'acompanyen», ha dit Geis, que ha remarcat que entoma «la responsabilitat d'encapçalar una candidatura que inclogui múltiples mirades, capaç de sumar talent i donar un nou impuls per afrontar els nous reptes que venen». La candidata ha proposat impulsar un projecte propi per a Girona «escoltant molta gent, sumant complicitats i construint un projecte conjunt engrescador per a la ciutat». El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha expressat el seu suport a la candidata, i ha destacat que «la política municipal és exigent i agraïda alhora. Que la Gemma Geis faci aquest pas l'honora molt: hi ha una alegria compartida molt més enllà de Girona. Avui comencem una etapa i mirem endavant amb un projecte realment il•lusionant». Geis (Girona, 1979) és llicenciada en Dret, doctora europea per la Universitat de Girona, i professora i investigadora de Dret Administratiu de la mateixa universitat, on va iniciar la seva activitat docent l'any 2003. De 2013 a 2017 en va ser vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació. Ha estat consellera de Recerca i Universitats en la XIV legislatura (entre maig de 2021 i octubre de 2022) i diputada al Parlament de Catalunya en les XII i XIV legislatures. Ha encapçalat la llista per les comarques gironines a les eleccions al Parlament de l'any 2017 i 2021 i portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. És afiliada a Junts per Catalunya, i és membre de la seva Executiva Nacional.