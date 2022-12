L'Institut Ermessenda, amb el projecte Educació 360º, ha guanyat la cinquena edició de la Beca Girona Premi d'Europa que atorga anualment l'Ajuntament de Girona. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha lliurat aquest migdia el diploma que certifica el guardó a la directora del centre educatiu, Anna Roig, en un acte al mateix institut que ha comptat també amb la participació del regidor d'Educació, Infància i Esports de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran.

«Girona és una ciutat que treballa intensament el valor de la pau, de la democràcia i de la llibertat. Això ens ha de fer sentir profundament orgullosos i orgulloses, són els principis fonamentals d'Europa. El viatge que ofereix la beca permet conèixer el cor d'Europa, aquests valors tan transcendentals. Les ciutats no les fan els ajuntaments ni els polítics; les fem entre la ciutadania. Sapigueu que hi teniu una responsabilitat i que comptem amb vosaltres per fer que Girona sigui cada cop millor, més sostenible, més digital, amb progrés i benestar», ha afirmat l'alcaldessa Marta Madrenas durant l'acte.

«Treballar els valors d'Europa no és només estudiar com són les institucions, sinó allò que ha aportat a la història del món. Europa s'ha convertit en un refugi, amb totes les dificultats i dubtes, però un refugi de la democràcia, del diàleg i dels valors que s'haurien d'exportar al món. Esperem el retorn de l'alumnat de l'Ermessenda perquè ens expliquin la seva experiència a Estrasburg», ha exposat el regidor Àdam Bertran.

El projecte guardonat pretén preparar materials didàctics i innovadors per apropar l'alumnat en el coneixement d'Europa i les seves institucions. Aquests materials es podran visualitzar amb ulleres de realitat virtual i seran preparats per l'alumnat que participa en l'assignatura Economia i Emprenedoria de 4t d'ESO de l'institut. Es tracta d'una proposta transversal, multidisciplinària i de treball en equip que vol despertar l'interès per Europa i els seus valors entre els nois i noies del centre educatiu.

La ciutat de Girona va rebre l'any 2016 el Premi d'Europa que concedeix l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, distinció que es fa cada any a una ciutat europea per les seves accions en l'àmbit europeu. Girona va ser distingida per ser una ciutat educativa i solidària que dóna suport a projectes per sensibilitzar la població local de les causes de les desigualtats econòmiques i per promoure la tolerància, el diàleg, els valors de la cultura de la pau i el respecte dels drets. Una de les accions que incloïa el guardó era una beca per a un institut de Girona per tal de conèixer les institucions europees. Aquell any el premi es va lliurar al projecte #Euroteens Ensemble de l'Institut Santiago Sobrequés.

Des del consistori es va decidir donar continuïtat a aquesta iniciativa i es va impulsar la Beca Girona Premi d'Europa, que enguany ha celebrat la cinquena edició. Es tracta d'una beca dotada amb 10.000 euros que s'adreça als centres d'Educació Secundària Obligatòria de la ciutat i que té com a objectius principals fomentar el coneixement de la realitat europea entre la joventut gironina; promoure el compromís dels joves gironins amb Europa, i treballar els valors de les llibertats democràtiques, la defensa dels drets humans i la cultura de la pau. La beca ja s'ha atorgat en altres edicions a l'Institut Santa Eugènia, a l'Institut Carles Rahola i el curs passat a l'Institut Montilivi.