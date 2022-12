Una seixantena de treballadors municipals han portat un tió davant l'Ajuntament de Girona en una altra jornada de mobilitzacions per reclamar els augments salarials acordats: "Madrenas, caga les peles". Durant la protesta convocada per la junta de personal, han fet cagar el tió de manera simbòlica i han criticat que l'equip de govern "coarta" la llibertat d'expressió i de manifestació vetant mobilitzacions dins l'edifici. Segons denuncien, en la darrera reunió de la Mesa de Negociació, l'equip de govern va informar que està prohibit tirar petards i que "no es pot accedir a les instal·lacions de la corporació per manifestar-s'hi". Per això, aposten per continuar les mobilitzacions fent servir "vies imaginatives" com la d'aquest divendres.

"Fem aquesta acció simbòlica i reivindicativa perquè el que volem és que el tió cagui la valoració dels llocs de treball que ens deu l'ajuntament", ha afirmat el portaveu de la secció sindicat de CCOO, Rafael Navarro. Una seixantena de treballadors han fet cagar el tió. A la protesta hi havia cartells on s'hi podia llegir 'Madrenas, Madrenas, caga les peles' o 'L'ajuntament menteix i ens empobreix. Pagueu el que heu signat'. La d'aquest divendres ha estat una nova jornada del seguit de mobilitzacions diàries convocades per la junta de personal i els treballadors adverteixen que les mantindran fins que l'equip de govern "trobi solucions". Creix la tensió entre treballadors i govern per les protestes diàries a l’Ajuntament Navarro concreta que no accepten que "només la meitat de la plantilla acabi cobrant l'augment pactat": "Estem en peu de guerra i continuarem". Els sindicats sostenen que es poden trobar solucions "que no siguin parcials" però que "depèn de la voluntat de l'equip de govern". "El problema és que els treballadors ja no es creuen l'ajuntament ni les propostes que es posen sobre taula fins que no estiguin confirmades, signades i passades pel ple i els treballadors tinguin els calers a la butxaca", afegeix. A més, també denuncien que en la darrera reunió de la Mesa de Negociació que va tenir lloc el 25 de novembre, l'alcaldessa va fer constar en acta queixes rebudes arran de les manifestacions que fan cada matí. En concret, l'equip de govern va informar als sindicats que les sol·licituds per manifestar-se s'han de tramitar i complir la normativa, que no es poden tirar petards i que no es poden fer dins les instal·lacions de la corporació. També recordaven, segons els sindicats, que el temps d'esmorzar dels treballadors és de 25 minuts. La junta de personal respon: "Creiem que reaccionar amb amenaces i coartant la llibertat d'expressió i manifestació del personal municipal no és trobar solucions. Exigim una disculpa pública de l'equip de govern". Segons ha remarcat Navarro, aquesta posició ha forçat a buscar "vies imaginatives" per poder mantenir les protestes, com ara convocant assemblees en comptes d'esmorzars, que es podrien allargar més que els 25 minuts previstos per al recés del matí.