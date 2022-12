Les obres per construir el nou Parc d’Aigües Braves de Salt han finalitzat aquesta darrera setmana després que el temporal Gloria fes malbé tota la instal·lació l’any 2020. Amb un pressupost de 225.000 euros s’han aprofitat els treballs per, a banda de recuperar aquest emblemàtic espai natural i esportiu, millorar-ne les prestacions.

Tota l’actuació s’ha dut a terme tenint en compte la fauna de la zona i la instal·lació de tarimes permet acoblar obstacles mòbils per adaptar les característiques dels ressalts al cabal i formar un pas pels peixos. El circuit permet crear una ona que facilita la pràctica del caiac d’estil lliure tant per a principiants com per a experts.

El regidor d’Esports, Jesús Vilaplana, posa en valor que «amb la nova instal·lació continuem apostant per la promoció de l’esport i d’una modalitat com el caiac d’estil lliure que ens ha convertit en un referent i amb representants reconeguts a nivell internacional com en Quim Fontané, campió Mundial i d’Europa»

Des de fa més de vint anys, el Parc d’Aigües Braves de la Pilastra és la seu de la pràctica esportiva del caiac i, concretament, des del 2012 i després d’una remodelació que s’hi va fer és la seu de competicions nacionals i internacionals

Les obres per recuperar el Parc d’Aigües Braves s’han aprofitat per dur a terme diverses tasques de neteja, desbrossa, dragatge i reparació a diversos trams de la Sèquia Monar.

El regidor de Territori, Àlex Barceló, afegeix que «tot i que cada any duem a terme actuacions de manteniment a la Sèquia, els treballs a la Pilastra ens han permès aprofitar l’oportunitat per intensificar aquests treballs i fer-hi una notable tasca de neteja i manteniment». No obstant això, almenys a la part gironina hi ha hagut queixes perquè no es feia prou neteja aprofitant que la séquia estava pràcticament buida.

Amb les obres finalitzades s’ha tornat a obrir el pas de l’aigua per la Sèquia i s’ha realitzat tenint en compte les restriccions que marca l’actual decret de sequera. En aquest sentit, el que es pugui captar variarà en funció del cabal del Ter.