L’expresident d’Òmnium Gironès Sergi Font, serà el número 4 de la candidatura de Guanyem Girona a les properes eleccions municipals. Font està molt vinculat al teixit cultural i independentista de la ciutat i ja ha acceptat el repte per formar part de la llista que encapçalarà novament Lluc Salellas, segons ha pogut saber Diari de Girona.

Fa pocs dies Font va passar el relleu al capdavant d’Omnium Gironès a Núria Giol després d’encapçalar l’entitat durant set anys. «Han estat 7 anys molt vius i emocionants, els 7 anys vitals més intensos que he passat. Ha estat un immens plaer ser una baula d’Òmnium durant aquest temps i estic convençut que m’enduc molt més del què hi he aportat», assenyalava el ja expresident. També ha estat un membre visible destacat de la plataforma Girona Vota, que, per exemple, s’ha manifestat durant 259 dilluns consecutius a la plaça del Vi per demanar l’amnistia dels líders independentistes i per tots els «represaliats» i per reivindicar diferents causes en favor de la independència de Catalunya.

El món casteller

Font també és membre de la colla castellera dels Marrecs de Salt i va ser el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya durant tres anys, entre els quals enmig de la pandèmia va impactar amb força a Catalunya i al món casteller.

A nivell professional, és el responsable de projectes de la productora BlauTer, que es dedica a producció́ d’audiovisuals i teatre, a la formació en temes de comunicació i que organitza i dinamitza actes i esdeveniments. També és gestor cultural a l’Associació Cultura SN que organitza activitats de lleure infantil i juvenil per a la promoció de la cultura popular de carrer a les comarques gironines.

Guanyem fins ara ha fet públic els tres primers noms de la candidatura. A més de Lluc Salellas, Cristina Andreu repetirà de número 2, mentre que la jurista i veïna de Sant Narcís Amy Sabaly serà la número 3.

La formació ja va indicar fa uns dies que els altres regidors de l’actual grup municipal (Dolors Serra, Pere Albertí, Laia Pèlach i Xavier Villarreal) no estaran en llocs destacats de la llista.