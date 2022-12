Les inversions pateixen un descens del 63,22%. Són 428.000 euros. N’hi ha 156.000 euros finançats en recursos propis, d’altres a través d’un crèdit de 200.000 euros i d’altres a través de col·laboracions. No es preveuen grans projectes, a banda de finalitzar els projectes que ja s’estan duent a terme com el camp de Futbol 7 o les obres a Can Trinxeria entre altres. Les prioritats per aquest exercici, segons el govern, seran la millora energètica dels edificis municipals, la nova gestió del servei d’aigua potable i clavegueram i els canvis en la il·luminació de la via pública.