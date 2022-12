El ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva ha aprovat una previsió d’ingressos del 3,9% menys per l’any vinent respecte d’aquest any. Aquesta reducció es deu en gran part a la davallada d’un dels ingressos més importants, la plusvàlua, segons el govern. Expliquen que el govern de l’Estat va canviar la fórmula de valoració a finals de 2021 i ha representat ingressar aquest 2022 menys de la meitat del que s’havia pressupostat. També hi ha un paquet de factor que van a l’alça: l’augment de les despeses energètiques; la recollida d’escombraries i la puja dels sous determinats pel govern estatal.

Pel que fa a la previsió d’augment de costos al servei de recollida d’escombraries, es deu al canvi de model que tindrà lloc l’any vinent, sumat a un augment anual del cànon de Solius, per tant, augmenta el pressupost per gestió de residus en 136.759 sous. Pel que fa a la puja de sous, les previsions de costos de personal s’han efectuat tenint en compte les dotacions de la plantilla per a 2022. Hi ha un increment perquè durant l’exercici 2022 hi ha hagut dos augments salarials, un primer del 2% i un segon de l’1,5% en aquest últim trimestre d’any, que no estaven reflectits en el pressupost inicial de 2022. A més, en el pressupost pel 2023 s’ha tingut en compte l’augment previst del 2,5% que està pendent d’aprovació en els propers pressupostos generals de l’Estat.

L’equip de govern argumentava, sobre la situació «Les partides per cobrir les despeses han augmentat enormement: 15% l’electricitat, un 343% el gas i un 15% el gasoil. Amb aquestes previsions es vol donar resposta a les contínues puges i complir amb als contractes vigents.»

En aquest pressupost, que arriba als 13,7 milions, hi ha un paquet molt important destinat a l’àrea de Serveis Socials, que engloba a bona part de les partides de serveis a les persones, i creix un 77,92%. Hi ha un increment destacable de la despesa en els diferents programes del Consorci de Benestar. Aquest pressupost inclou la gestió de la Residència Geriàtrica, que també puja i d’aquesta manera se’n garanteix el finançament i les millores que s’hi fan anualment.

L’alcalde, valorava sobre l’elaboració dels pressupostos «Mentre hi hagi aquesta pressió energètica, l’estalvi i la reducció de la despesa haurà de ser present en tot moment. Representarà molts esforços que obliga la situació econòmica i social tan complicada. La decisió que pren aquest equip de govern és no exigir més esforç econòmic als ciutadans i gestionar el pressupost amb molt control, rigor i mesura per què l’economia municipal no es vegi afectada.»

La resta d’àrees de l’ajuntament han reduït el pressupost en diferents proporcions, en els pressupostos destinats a serveis culturals, esportius i educatius per assumir la reducció proporcional d’ingressos prevista.