Salt va obrir la il·luminació nadalenca als carrers de la vila aquest divendres de la tarda després d’una xocolatada i una cantada de gospel. Les activitats van començar a dos quarts de sis de de la tarda amb una xocolatada popular massiva al passeig Ciutat de Girona. Posteriorment, hi va haver un concert a càrrec del cor Gospelians, dirigit per Karol Green. A les set de la tarda es va fer l’acte oficial de l’encesa de llums. Diferents municipis estan fent els actes d’encesa dels llums de Nadal aquests dies. Enguany no hi ha mercat de Nadal per un desencontre entre els comerciants i l’Ajuntament.

Sant Julià, dilluns A Sant Julià de Ramis, per exemple, ho faran el 5 de gener, a partir de les sis de la tarda, a la plaça 1 d’octubre. L’esdeveniment comptarà amb la participació dels violins i guitarres de l’Escola de Música del Gironès i amb xocolatada per a tothom, preparada pel Casal de la gent Gran