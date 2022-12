Segueix l’estira-i-arronsa pel tancament del solar de darrere de l’Auditori de Girona

Continua la polèmica pel solar situat darrere de l’Auditori de Girona que funciona com a aparcament gratuït i que està enmig d’una disputa judicial, en diversos fronts, per la seva titularitat entre l’Ajuntament i una família. El darrer estira-i-arronsa fa referència a la sentència sobre la retirada de les tanques que evitaven l’entrada de vehicles.

La família Masó Bru, defensada pels serveis jurídics d’RM Assessors assegura que la darrera sentència obliga l’Ajuntament a tancar el terreny i demana que s’executi ja l’ordre judicial. Des de l’assessoria jurídica apunten que l’Ajuntament de Girona «falta a la veritat» quan indica que no han de tornar a posar els elements per tancar el solar que van retirar a la força poc abans de les Fires de l’any 2021 perquè ja van revocar la llicència que els hi havia autoritzat. La sentència també mana l’Ajuntament a retornar els diners que havia facturat a la família Masó per l’operació de retirada de les tanques i no entra a valorar de qui és «la propietat de la finca» perquè hi ha oberts ja altres procediments per aquest tema.

Des de la família insisteixen en què la sentència del jutjat és ferma i que conclou que s’han de tornar a col·locar aquells elements que l’Ajuntament va ordenar treure a l’acordar una mesura cautelar abans de revocar la llicència que prèviament havia donat per tancar la finca; mesura cautelar que ara s’ha considerat que no era correcta pel jutjat, assenyalen. Des de l’Ajuntament però, el tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí, al·lega que no han de tornar a posar les tanques perquè posteriorment a la retirada dels elements havien anul·lat la llicència que se’ls hi havia concedit en el seu moment per tancar la parcel·la.

Per la defensa de la família però, aquesta revocació d’aquella llicència està recorreguda als jutjats i, per tant, no és ferma ni definitiva fins que el jutge ho resolgui. La defensa sí que insisteix, en canvi, en què la sentència recent sí que és ferma i que obliga el consistori a posar les tanques per impedir l’entrada de vehicles. Les tanques s’havien posat el febrer del 2019 després que l’Ajuntament donés permís per fer-ho a la família que es considera legítima propietària del terreny, situat darrere l’Auditori, entre el pont de Fontajau i els rius Ter i Güell.

El litigi entre les dues parts sobre la propietat de la parcel·la coneguda com «el triangle del Ter» ve de lluny i es va fer evident l’any 2015 amb els primers xocs públics quan la família va requerir que tirés endavant l’expedient d’apreci i d’expropiació. A partir d’aquí, van generar-se cinc contenciosos interposats.