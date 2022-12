Girona celebrarà el pròxim diumenge 18 de desembre la setzena edició de la Marató per La Marató de TV3. L’Ajuntament, el Club Atletisme Girona i els Bombers de la Generalitat organitzen aquesta activitat de forma conjunta amb l’objectiu que els participants en la prova facin un donatiu al programa, que aquest any va dedicat a la salut cardiovascular.

Com en els últims anys, diferents atletes del Club Atletisme Girona faran 37 voltes a un circuit urbà per completar el recorregut d’una marató -42,195 km- Ho faran acompanyats per un binomi de bombers totalment equipats amb l’equip d’intervenció en modalitat de relleus. La finalitat de l’activitat és que la gent s’hi apunti en algun tram del recorregut i pugui acompanyar els atletes fent almenys una volta del total, sigui corrent o caminant.

Al ser una activitat solidària, no cal inscripció prèvia, i hi poden participar tant atletes populars com ocasionals, i també caminats i la ciutadana en general. El punt de trobada serà la cruïlla del carrer de Santa Clara amb el carrer Nou i el tret de sortida tindrà lloc a les 9 del matí des del carrer de Santa Clara. Des que va començar la iniciativa, l’any 2006, la iniciativa ha recaptat un total de 39.494,42 euros.