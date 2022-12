La CUP-Alternativa per Llagostera va donar a conèixer dissabte els set primers llocs de la llista per a les properes eleccions municipals del maig del 2023 que encapçala Jordi Casas. En una acte celebrat a la Plaça Catalunya de Llagostera, va anunciar que és una candidatura per «sortir a guanyar» i que l’aposta per aquesta presentació coral busca reivindicar l’essència col·lectiva del projecte, així com la importància del conjunt de l’equip que ocupa els primers llocs.

Casas, nascut a Llagostera, és psicopedagog i una persona vinculada a l’activisme polític, social i cultural al poble des de sempre. Al ple municipal celebrat aquesta passada setmana es va donar a conèixer, a més, que rellevarà el regidor David Parron (qui ha estat responsable d’hisenda, medi ambient i medis rural i forestal arrel de l’acord de govern amb ERC) el que queda de mandat.