Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un home, de 26 anys, com a presumpte autor de dos delictes de robatori de joies en una residència de gent gran. També van detenir a una dona de 20 anys com autora d'un delicte de receptació. La investigació es va iniciar arran dels indicis recollits durant els controls que els mossos duen a terme en els establiments que es dediquen a la compra i venda de joies. Els mossos van detectar unes transaccions que podien correspondre a joies sostretes. En particular van observar unes arracades que coincidien amb unes que constaven sostretes en una denúncia del passat mes de novembre. Aquest fet els va portar fins a una residència geriàtrica de Girona on es va poder constatar que havien desaparegut joies de dues residents.

Les dues víctimes, vulnerables per la seva situació i que ja superen els 90 i els 100 anys respectivament, no van poder donar pistes de què podia haver passat amb les seves joies. La denúncia havia arribat per part d'un familiar d'una d'elles. Un cop la policia va fer totes les indagacions oportunes va centrar la investigació en un home que treballava de cuiner en aquesta residència. A més, els mossos van poder determinar que una de les vendes l'havia fet una dona de 20 anys que tenia relació personal amb el cuiner. Amb relació amb aquests fets també s'ha investigat una tercera persona. Es tracta d'un home de 21 anys que hauria fet una venda a petició de l'home detingut per evitar que sospitessin d'ell. Aquesta persona investigada va negar conèixer la procedència de la joia. En concret, les joies sostretes són tres polseres, un anell i unes arracades. La víctima de les arracades ha pogut recuperar-les, però la víctima de les polseres i l'anell no perquè les joies ja s'havien fos. La investigació no es dona per tancada perquè s'han intervingut joies venudes pels arrestats amb les que s'estan fent gestions per esbrinar la seva procedència.